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Фармацевт назвал случаи допустимого применения лекарств без инструкции

Фармацевт Кондрахин: себе можно нанести непоправимый ущерб
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лекарство может причинить серьезный вред здоровью, если принимать его не по инструкции, однако в некоторых случаях такое применение препарата всё же необходимо. Об этом 29 ноября рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Николая Пирогова Андрей Кондрахин.

«Это называется офф-лейбл, назначение лекарств не по инструкции. То есть использование препарата не для того, для чего его придумал производитель. Обычно это относится к жизненно важным лекарствам. Это могут быть, например, капли для глаз, которые помогают против какой-то опухоли», — объяснил фармацевт в интервью радио Sputnik.

По словам Кондрахина, порой клинические испытания после выхода какого-либо лекарства начинает не производитель, а научное сообщество. Если в результате обнаруживаются новые свойства препарата, производитель не всегда вносит их в инструкцию. Тогда применение лекарства офф-лейбл допустимо по назначению врачебной комиссии.

Кроме того, иногда использовать препарат не по назначению можно при лечении детей. Особенности такого способа терапии прописаны в специальном документе Минздрава России.

«На детях запрещены клинические испытания, для них мало кто делает препараты, детские формы, и тогда действительно лекарства уходят в офф-лейбл. Для этого Минздрав выпустил постановление, перечень препаратов, которые допустимо назначать детям офф-лейбл», — пояснил фармацевт.

В остальных случаях использование лекарств не по назначению, например употребление лекарств от диабета с целью похудеть, недопустимо. Это может привести к непредсказуемым проблемам со здоровьем.

«Применение лекарства офф-лейбл потому, что есть интернет и там кто-то что-то посоветовал, — это другая история. Первое — мы не достигнем эффекта, потеряем время. Второе — мы можем получить эффект, который окажется более тяжелым, может нанести какой-то непоправимый ущерб. Ведь лекарство — это химическое вещество, оно нарушает какие-то химические процессы в организме, чтобы болезнь остановить. Человек, принимая такие препараты, может себя завести в какое-то новое патологическое состояние, в котором никто не сможет разобраться», — предостерег Кондрахин.

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24 ноября эксперт Центра компетенций НТИ ««Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов предостерег от применения антибиотиков при простуде. По его словам, употребление таких лекарств без необходимости и без назначения врача может привести к антибиотикорезистентности. В результате при действительно серьезной болезни пациенту нельзя будет помочь антибиотиками, поскольку микроорганизмы научились защищаться от воздействия этих препаратов.

Ранее, 25 июня, врач-терапевт Георгий Сапего предупредил, что самостоятельный прием мочегонных препаратов для похудения или снятия отеков может привести к обезвоживанию. Кроме того, прием мочегонных может привести к тому, что почки с надпочечниками начнут сопротивляться компонентам в лекарстве и станут задерживать воду, вследствие чего появится отечность.

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