Врач предупредил об опасности самостоятельного приема мочегонных препаратов
Самостоятельный прием мочегонных препаратов для снятия отеков, например, при переедании соленого, или снижения веса может навредить здоровью, поэтому лучше всего заменить их на продукты. Об этом в воскресенье, 25 июня, предостерег врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.
«Мочегонные опасны в первую очередь обезвоживанием. Кроме того, они влияют на уровень в крови калия, кальция, глюкозы и мочевой кислоты. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма от перепадов калия, у кого-то будет обострение подагры или проявится сахарный диабет», — подчеркнул Георгий Сапего.
Прием мочегонных может привести к тому, что почки с надпочечниками начнут сопротивляться компонентам в лекарстве и станут задерживать воду, вследствие чего появится отечность, отметил врач. Также он сказал, что специалисты перед назначением лекарственных средств учитывают большое количество факторов.
«Чаще всего мочегонные применяют при повышенном артериальном давлении. С этой целью обычно назначают так называемые тиазидные диуретики. Они действуют как мочегонные, но снижают артериальное давление не совсем понятным способом», — объяснил Сапего причину назначения препарата.
В иных ситуациях препараты назначаются врачом при задержке жидкости в организме, которые приходят на помощь при циррозе печени или при отечности ног при сердечной недостаточности. В редких случая мочегонные назначаются, наоборот, для задержки воды в организме.
«При несахарном диабете через почки сливается очень много воды, но некоторые мочегонные помогают удержать воду в организме. Это такой медицинский трюк», — поделился Георгий Сапего.
Немногие знают про калиевую диету. Ранее не было препаратов с мочегонным действием, однако были соли калия. Чтобы результат от употребления продуктов был заметен, врач посоветовал съесть банан или абрикос, добавив в них 5 г калия.
Ранее, 23 июня, ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова рассказала, что самыми полезными ягодами считаются черная и красная смородина, малина, черника и ежевика. Она объяснила, что черная смородина содержит до 500 мг витамина C на 100 г ягоды.