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Врач предупредил об опасности самостоятельного приема мочегонных препаратов

Врач Сапего: самостоятельный прием мочегонных средств может привести к обезвоживанию
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Самостоятельный прием мочегонных препаратов для снятия отеков, например, при переедании соленого, или снижения веса может навредить здоровью, поэтому лучше всего заменить их на продукты. Об этом в воскресенье, 25 июня, предостерег врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

«Мочегонные опасны в первую очередь обезвоживанием. Кроме того, они влияют на уровень в крови калия, кальция, глюкозы и мочевой кислоты. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма от перепадов калия, у кого-то будет обострение подагры или проявится сахарный диабет», — подчеркнул Георгий Сапего.

Прием мочегонных может привести к тому, что почки с надпочечниками начнут сопротивляться компонентам в лекарстве и станут задерживать воду, вследствие чего появится отечность, отметил врач. Также он сказал, что специалисты перед назначением лекарственных средств учитывают большое количество факторов.

«Чаще всего мочегонные применяют при повышенном артериальном давлении. С этой целью обычно назначают так называемые тиазидные диуретики. Они действуют как мочегонные, но снижают артериальное давление не совсем понятным способом», — объяснил Сапего причину назначения препарата.

В иных ситуациях препараты назначаются врачом при задержке жидкости в организме, которые приходят на помощь при циррозе печени или при отечности ног при сердечной недостаточности. В редких случая мочегонные назначаются, наоборот, для задержки воды в организме.

«При несахарном диабете через почки сливается очень много воды, но некоторые мочегонные помогают удержать воду в организме. Это такой медицинский трюк», — поделился Георгий Сапего.

Немногие знают про калиевую диету. Ранее не было препаратов с мочегонным действием, однако были соли калия. Чтобы результат от употребления продуктов был заметен, врач посоветовал съесть банан или абрикос, добавив в них 5 г калия.

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