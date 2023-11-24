Специалист рассказал о вреде приема антибиотиков при простуде

Бесконтрольный прием антибиотиков при простуде приводит к формированию резистентности микроорганизмов к ряду антибактериальных препаратов, в результате чего они становятся неэффективны при более серьезных заболеваниях. Об этом 24 февраля заявил эксперт Центра компетенций НТИ ««Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов в беседе с RT.

По его словам, пациенты зачастую лечат любую простуду антибиотиками без назначения врача.

«В результате такого нерационального применения препарата развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов. Впоследствии, когда пациент заболевает более серьезно, например, пневмонией, антибиотики, которые назначает врач в стационаре, становятся неэффективны, так как бактерии научились от них защищаться», — пояснил Козлов.

Кроме того, такой пациент может стать источником резистентных штаммов бактерий, которые могут инфицировать других людей, отметил он.

Эксперт указал, что антибиотикорезистентность, то есть устойчивость к антибактериальным препаратам, бывает природная, когда бактерия изначально невосприимчива к антибиотикам, а также приобретенная. Такой вид антибиотикорезистентности развивается под воздействием каких-либо факторов.

«Причем микроорганизмы могут делиться генами устойчивости к антибиотикам друг с другом с помощью плазмид — специальных молекул, содержащих генетическую информацию», — добавил Козлов.

Он также напомнил, что бесконтрольный прием антибиотиков приводит к дисбиотическим состояниям кишечника и других органов.

В связи с этим принимать такие препараты нужно только по назначению лечащего врача со строгим соблюдением дозировок и сроков лечения, заключил специалист.

Ранее, 22 ноября, заведующая лабораторией клинической фармакологии и фармакотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Малая дала советы, как правильно принимать антибиотики в пожилом возрасте. Она отметила, что таким пациентам перед назначением антибактериальных препаратов необходимо передать врачу список лекарств, принимаемых на регулярной основе.