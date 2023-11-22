Специалист дала советы по приему антибиотиков в пожилом возрасте

Люди старше 65 лет чаще подвергаются риску заражения бактериальными инфекциями, чем молодые пациенты. Это связано с возрастными изменениями в работе иммунитета, наличием сопутствующих хронических заболеваний, более частым посещением поликлиник и других медицинских учреждений, использованием медицинских устройств, подверженных инфицированию (например, катетеров).

Поэтому пожилым пациентам приходится принимать антибиотики чаще, чем более молодым. Но делать это нужно исключительно по назначению врача, оценив не только пользу, но и возможные риски их применения. Заведующая лабораторией клинической фармакологии и фармакотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Малая 22 ноября рассказала «Известиям» о нюансах приема антибиотиков в пожилом возрасте.

«Пожилые люди довольно часто имеют сразу несколько заболеваний, и им приходится принимать несколько лекарственных препаратов. Это, в свою очередь, повышает риск взаимодействия между противомикробными препаратами и лекарствами, которые пациент принимает регулярно. Такое взаимодействие может усиливать или снижать эффективность действия лекарств, и только врач сможет правильно оценить, какой антибактериальный препарат можно или нельзя назначать конкретному пациенту. Поэтому, когда вы вызываете врача себе или вашему пожилому родственнику, собираетесь в поликлинику на прием или планируете госпитализацию в стационар, заранее подготовьте весь список препаратов, которые принимаете регулярно. Еще лучше — подготовьте сами препараты и покажите их врачу. Не забудьте рассказать о витаминах, слабительных, лекарствах от изжоги и биологических добавках, если вы их принимаете даже нерегулярно», — заявила она.

Специалист подчеркнула, что принимать антибактериальные препараты нужно строго по назначению врача.

«Антибактериальные препараты надо запивать достаточным количеством жидкости, и лучше водой. Нельзя запивать лекарства молоком или грейпфрутовым соком. Большинство современных препаратов можно принимать независимо от приема пищи. Но есть такие лекарства, которые лучше всасываются, а значит, и лучше работают, если принимать их одновременно с пищей, а другие — если принимать натощак. Обязательно переспросите врача, как правильно принимать лекарство. Если вы не запомнили, эту информацию всегда можно найти в инструкции к препарату, которая прилагается к нему», — сказала Малая.

По словам специалиста, эффективность многих препаратов зависит от правильной дозировки и своевременности приема. Важно вовремя выявить проблему и начать антибактериальное лечение, однако когнитивные нарушения могут влиять на способность пациентов сообщать о своих симптомах, что затрудняет постановку диагноза. При ухудшении памяти человек может просто забыть принять лекарство вовремя или принять его дважды, отметила она.

«Эту проблему можно попробовать частично решить с помощью специальных таблетниц или напоминаний на мобильном телефоне. Но лучше, если родственники пациента будут сами контролировать прием лекарств и помогать больному», — добавила Малая.

При бесконтрольном приеме антибиотиков без назначения врача у пациента могут развиваться инфекции, устойчивые к назначению антибактериальных препаратов, или даже дополнительная инфекция. Такие инфекции особенно опасны для пожилого человека на фоне сниженного иммунитета. Поэтому все антимикробные препараты необходимо принимать строго по назначению врача, заключила эксперт.

В январе врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» заявила, что прием антибиотиков без назначения врача чреват серьезными осложнениями вплоть до летального исхода. Кроме того, неправильный прием таких препаратов повышает устойчивость к ним в человеческой популяции, что является общемировой проблемой.