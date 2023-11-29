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Немецкий депутат устыдилась слов Бербок о России и секторе Газа

Немецкий депутат Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за главу МИД ФРГ Бербок
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок особенно заметна за счет своих дипломатических ошибок, заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) во вторник, 28 ноября.

«Анналена Бербок до сих пор была особенно заметна в своем кабинете из-за дипломатических ошибок — например, когда она объявила войну ядерной державе — России», — написала Вагенкнехт.

По ее мнению, Бербок безответственно для политика относится и к палестино-израильскому конфликту. Депутат напомнила о рассуждениях главы МИД ФРГ, в которых та утверждала, что заботиться о «молчании оружия» и перемирии не задача политики.

«Какая безответственная и извращенная логика! Я считаю, что такой министр иностранных дел может вызывать только чувство стыда», — высказалась депутат.

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В начале года министр иностранных дел Германии Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге сказала, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга».

Позже, 6 сентября, депутат оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил на дебатах, посвященных принятию бюджета, что признателен России за то, что она не восприняла всерьез слова Бербок.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков напомнил, что с точки зрения международного права Россия и Европа не находятся в состоянии войны, а также усомнился в квалификации немецкого министра.

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