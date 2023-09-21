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В ГД усомнились в квалификации Бербок после ее заявлений о конфликте с РФ

Бербок назвала конфликт с РФ сигналом другим странам: мнение депутата Новикова
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel
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Глава МИД Германии Анналена Бербок во время общения с журналистами заявила, что «война с Россией» — сигнал для других стран. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, напомнил, что с точки зрения международного права Россия и Европа не находятся в состоянии войны, а также усомнился в квалификации немецкого министра.

«Когда мы определяем свое отношение к большим процессам, к большим явлениям, мы должны руководствоваться сложившимися нормами международных отношений, сложившимися практиками, и с точки зрения международного права Россия и Европа в состоянии войны сегодня не находятся. Это совершенно однозначно и любой мало-мальски вменяемый политик это хорошо понимает. Если вдруг кто-то делает заявление другого рода, находясь на государственных постах, значит его квалификация не вполне соответствует тому месту, той должности, которое этот человек занимает. Бербок в этом случае проявила себя, как человек, который путает обывательские разговоры на кухне с выполнением функции государственных руководителей», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий» 21 сентября.

В то же время он отметил, что при проведении специальной военной операции по демилитаризации, денацификации Украины, по обеспечению национальной безопасности РФ, российская сторона столкнулась с тем, что нацистский, бандеровский режим украинского президента Владимира Зеленского активно поддерживается в том числе и в Германии разными способами: через натовские структуры, через другие механизмы евроатлантической солидарности.

«Для нас это болезненный вопрос. Мы этого не скрываем, говорим об этом на всех площадках. Но то, что Бербок привели в чувство, и она взяла свои слова обратно, это означает что деквалификация западной политики хотя и достигла определенных пределов, но не достигла полного обвала, и пока еще есть вменяемые люди, которые в состоянии напомнить некоторым западным лидерам элементарные вещи, связанные с нормами международных отношений», — заключил Новиков.

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Ранее, 24 января, министр иностранных дел Германии уже делала подобные заявления. Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге сказала, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга». Позже, 6 сентября, депутат оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил на дебатах, посвященных принятию бюджета, что признателен России за то, что она не восприняла всерьез такие слова Бербок.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года.

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