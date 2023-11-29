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Месси не включили в состав символической сборной сезона MLS

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Leco Viana
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Аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси не взяли в символическую сборную сезона североамериканской Главной футбольной лиги (МLS). Об этом 28 ноября стало известно из заявления, опубликованного на официальном портале лиги.

По информации MLS, в грядущем сезоне голкипером сборной будет Роман Бюрки («Сент-Луис»); в число защитников войдут Мэтт Миазга («Цинциннати»), Тим Паркер («Сент-Луис») и Уокер Циммерман («Нэшвилл»); в ряду полузащитников символической сборной можно будет увидеть Хани Мухтара («Нэшвилл»), Эктора Эррера («Хьюстон Динамо»), Тиаго Алмаду («Атланта») и Лусиано Акосту («Цинциннати»).

Среди форвардов сборной североамериканской Главной футбольной лиги будут представлены такие игроки, как Кучо («Коламбус»), Гиоргос Джакомакис («Атланта») и Дени Буанга («Лос-Анджелес»), пишет «Спорт-Экспресс».

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Ранее, 31 октября, стало известно, что обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч», по версии французского журнала France Football, в восьмой раз стал аргентинский форвард американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси. До этого Месси становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

26 августа «Интер Майами» со счетом 2:0 победил «Нью-Йорк Ред Буллз», этот матч стал дебютным для Месси в MLS. Однако, когда журналисты пришли на послематчевую пресс-конференцию, Месси на ней не оказалось, сообщает портал.

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