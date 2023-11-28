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Путин заявил, что Россия преградила путь претендующим на мировое господство

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Россия преградила путь странам, претендующим на мировое господство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Всемирного русского народного собора, приуроченного к 30-летию образования организации, прошедшего во вторник, 28 ноября.

«Именно наша страна — Русский мир — как не раз бывало в истории, преградила путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира», — подчеркнул президент.

По его словам, «диктатура одного гегемона» — явление не только устаревшее, но и опасное для человечества.

«Именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», — подчеркнул Путин.

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Во время своей речи Путин заявил, что быть русским — означает нести ответственность за сбережение России. Он также отметил, что власть в России не должна обслуживать чужие, иностранные интересы, потому что из этого складывается развитие РФ согласно ее национальным интересам.

Тогда же президент России подчеркнул, что западные страны стремятся расчленить и разграбить Россию силой или через смуту. Он также предупредил, что любое вмешательство извне, а также любые провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты Россия расценит как агрессивные действия и отреагирует на это соответствующим образом.

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