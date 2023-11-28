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Диетолог рассказал о пользе острых приправ

Врач Золотарев: куркума укрепляет иммунную систему
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Большинство острых приправ обладает противовирусными свойствами и укрепляет иммунную систему. Об этом 28 ноября заявил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.

По его словам, имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами. В них, как и в большинстве острых приправ, содержатся природные антибиотики — фитонциды.

«Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем позаимствовать у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий», — указал Золотарев.

Большая часть острых продуктов также содержит антиоксиданты, которые обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, поскольку снижают количество свободных радикалов, атакующих иммунную систему, добавил диетолог.

Врач отметил, что качественно укрепляет иммунную систему, например, порошок имбиря, в состав которого входит большое количество биофлавоноидов. Кроме того, куркума является уникальным веществом, стимулирующим иммунную систему на ранней стадии заболевания. Горчица также стимулирует бронхолегочный иммунитет, сказал он.

При этом Золотарев предупредил, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или аллергии к острым блюдам следует относиться осторожно.

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Ранее в этот день доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал «Известиям», как биологически активные добавки помогают поддержать иммунитет в периоды высокой заболеваемости. По его словам, БАДы постепенно выравнивают внутренний цикл в организме, нормализуя процессы обмена веществ, тем самым помогая человеку выздороветь.

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