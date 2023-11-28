Диетолог назвал БАДы помощником в поддержании иммунитета зимой

После того как в России вступил в силу новый порядок обязательной маркировки биологически активных добавок ― БАДов ― в системе «Честный знак», спрос на них среди населения вырос. О том, как правильно употреблять биодобавки, чтобы получить от них максимальную пользу, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, БАДы могут стать отличным помощником для поддержания иммунитета в периоды высокой заболеваемости вирусными инфекциями и простудами. Традиционно — в зимний период.

«Большинство болезней не вылечиваются, а переводятся в хроническую стадию, таблетки только облегчают состояние больного. А биологически активные добавки работают очень медленно, постепенно, но они выравнивают внутренний цикл в организме, нормализуя процессы обмена веществ, помогая человеку выздороветь», ― цитирует диетолога «Вечерняя Москва» 26 ноября.

Кроме того, эксперт указал на важность некоторых видов биодобавок, которые играют важную роль в поддержании здоровья. Так, например, для укрепления здоровья костей он порекомендовал употреблять кальций, а для предотвращения развития анемии ― железо.

Ковальков обратил внимание на те биологически активные добавки, которые могут оказать помощь в снижении массы тела. По словам врача, состав подобных БАДов важно внимательно изучить перед применением. Например, биодобавки с такими веществами, как кофеин, экстракт зеленого чая и зеленых кофейных зерен, капсаицин, фукоксантин, L-карнитин, таурин и соли хрома, действительно могут повлиять на снижение аппетита.

Диетолог заключил, что для грамотного потребления биологически активных добавок необходимо консультироваться с медицинскими специалистами. Эксперт напомнил, что беременным и кормящим матерям, а также пожилым людям с хроническими заболеваниями следует относиться к приему БАДов осторожно.

В октябре врач общей практики Екатерина Серебренникова предупредила, что бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может привести к передозировке, побочным эффектам и тяжелым последствиям для организма. По ее словам, БАДы содержат те же питательные вещества, которые можно встретить в еде.