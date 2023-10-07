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Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема БАДов

Врач Серебренникова: бесконтрольный прием БАДов может развить онкологию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может привести к передозировке, побочным эффектам и тяжелым последствиям для организма. Об этом 7 октября рассказала агентству «Прайм» врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

По ее словам, БАДы содержат те же питательные вещества, которые можно встретить в еде, благодаря которым обеспечивается жизнедеятельность организма. Однако многие не могут похвастать сбалансированным рационом питания.

«Если нет возможности изменить диету, то применение добавок может быть обоснованно для устранения дефицита витаминов и микроэлементов», ― заявила доктор, отметив, что порой БАДы могут назначать специалисты. Как правило, врачи рекомендуют пациентам добавки после того, как изучили результаты анализов.

В России наибольшим спросом пользуются такие БАДы, как Омега 6 и 9, витамин А, Е и C, отметила Серебренникова.

«Не следует использовать БАДы, на упаковках которых не указана допустимая суточная доза и количество содержания в них основных веществ», ― предупредила врач.

Также Серебренникова подчеркнула, что жители развитых стран довольно нечасто испытывают настоящий дефицит витаминов.

«Сбалансированная диета помогает восполнить многие витамины и микроэлементы. А чрезмерное и неконтролируемое потребление БАДов может нанести вред организму вплоть до развития онкологии», ― резюмировала эксперт.

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Ранее, 6 октября, врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов сообщил «Известиям», что единственный витамин, который необходим большинству людей дополнительно в любое время года, — это витамин D. По словам врача, в первую очередь его можно получить, включив в свой рацион больше животной пищи, в том числе рыбу, икру, яичный желток, молоко. Также для синтеза витамина D в коже важно чаще находиться на воздухе с открытым лицом и кистями рук, особенно в солнечные дни.

4 мая врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева предупредила, что принимать витамины нужно правильно и ни в коем случае не превышать рекомендуемые дозировки, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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