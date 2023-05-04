Эндокринолог рассказала об опасности переизбытка витаминов

Принимать витамины нужно правильно и ни в коем случае не превышать рекомендуемые дозировки, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О том, чем опасен переизбыток витаминов «Известиям» 4 мая рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Она отметила, что переизбыток витаминов может быть опасен в двух случаях. В частности, речь идет о токсическом воздействии на организм больших доз витаминов, которые проходят через печень. Соответственно, под удар попадает этот орган.

«Сейчас участились случаи токсических гепатитов, то есть у людей развивается воспаление печени — гепатит, который может приводить к очень печальным последствиям, в том числе летальному исходу. Поэтому нужно быть очень осторожными при приеме больших доз витаминов», — предупредила Михалева.

Во втором случае опасность связана с прямым действием витаминов на организм при их переизбытке. В первую очередь, по словам эндокринолога, это касается жирорастворимых витаминов: А, Е, Д и К. Она отметила, что наиболее опасны в этом отношении витамины Д, К.

«Так как витамин Д задерживает кальций в организме, его поступление в больших дозах в течение длительного времени может привести к кальцификации органов и мягких тканей. В частности, возможно отложение кальцинатов в почках и даже формирование почечных камней, и, как следствие, развитие мочекаменной болезни. Кроме того, кальций может откладываться в стенках сосудов, из-за чего они становятся очень плотными и хрупкими. Впоследствии это может стать причиной их повреждения и развития различных сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала Михалева.

Также она обратила внимание, что сейчас «модно» принимать витамин К, а именно К2, который оказывает определенное положительное влияние на организм. Однако важно понимать, что это тромбогенный витамин, повышающий свертываемость крови. Это особенно опасно для пожилых людей, у которых могут увеличиться риски тромбозов, закупорки сосудов и сердечно-сосудистых катастроф.

«По употреблению витамина К2 существуют некоторые ограничения. Например, он противопоказан людям, которые принимают специальные препараты для снижения свертываемости крови, а также тем, у кого есть высокий риск инсультов и инфарктов, либо тем, кто уже перенес эти состояния», — предупредила Михалева.

Витамин А при длительном приеме в больших дозах может оказывать вместо антиоксидантного эффекта прооксидантный и провоцировать развитие различных заболеваний, предупредила эндокринолог. В частности, по ее словам, есть исследования, показывающие связь приема больших доз витамина А с развитием онкологических заболеваний.

«Водорастворимые витамины практически не накапливаются в нашем организме, кроме витамина В12, но также могут оказывать негативное действие при переизбытке. В частности, витамин С в больших дозах усиленно выводится почками, связываясь в них с кальцием. В результате, это может стать причиной образования оксалатных камней в почках», — отметила врач.

Остальные водорастворимые витамины, по ее словам, при переизбытке редко приводят к каким-то неблагоприятным последствиям. Однако их прием в больших дозах совершенно бесполезен, потому что излишек будет выведен с мочой.

Ранее в этот день эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская рассказала, что некоторые витамины, принимаемые в сочетании друг с другом, могут не усвоиться организмом и даже привести к развитию различных заболеваний. Например, это кальций с железом или магнием, а также витамин С с железом.