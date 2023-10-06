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Врач развеял миф об осеннем авитаминозе

Врач Алентов: единственный витамин, необходимый большинству осенью, — витамин D
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Фото: Global Look Press/Frank May
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Единственный витамин, который необходим большинству людей дополнительно в любое время года, — это витамин D. Об этом «Известиям» 6 октября сообщил врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

Он отметил, что до активной индустриализации в области сельского хозяйства, когда возникали периоды дефицита продуктов питания, недостаточность витаминов встречалась довольно часто.

«Сейчас в мировой практике значительно реже диагностируются заболевания, вызванные именно нехваткой витаминов. Единственный витамин, прием которого оправдан для большинства, — это витамин D. Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в нашей полосе недостаточно для обеспечения его в нужном количестве», — объяснил Алентов.

По словам врача, в первую очередь его можно получить, включив в свой рацион больше животной пищи, в том числе рыбу, икру, яичный желток, молоко. Также для синтеза витамина D в коже важно чаще находиться на воздухе с открытым лицом и кистями рук, особенно в солнечные дни. Однако не рекомендуется посещать солярии и активно загорать — это может привести к фотостарению кожи и увеличению вероятности онкологических заболеваний.

При этом эксперт подчеркнул, что большинству людей нет необходимости проверять уровень витамина D. Достаточно принимать его профилактически, уточнив необходимую дозу у врача, — она может отличаться в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний, наличия беременности.

«Проверять витамин D с помощью лабораторного анализа нужно определенным группам населения: после бариатрической операции, при остеопорозе или при снижении почечной функции. Основные факторы риска дефицита витамина D: возраст старше 65 лет, темная кожа, ожирение, сидячий образ жизни, недостаточное воздействие солнечного света, прием лекарств, которые изменяют метаболизм этого витамина, например, противосудорожные препараты, глюкокортикоиды», — добавил специалист.

Кроме того, по его словам, в группе риска находятся дети, особенно недоношенные и маловесные, с избыточной массой тела и ожирением, клиническими признаками рахита, а также имеющие костные деформации — у них обязательно следить за уровнем витамина D.

«Не стоит употреблять витамин D в БАДах — велик риск низкого качества, фальсификации состава или несоответствия указанной дозировке. Для профилактического приема грамотный врач назначит именно лекарственные препараты, содержащие витамин D. Прием комплексных или других отдельных витаминов не принесет должной пользы в большинстве случаев: организм или не усвоит их избыточное количество, или, при больших дозировках, может нанести вред», — подытожил Алентов.

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4 мая врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева предупредила, что принимать витамины нужно правильно и ни в коем случае не превышать рекомендуемые дозировки, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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