Трудно устройство: где продолжит карьеру Станислав Черчесов

Один из самых известных российских специалистов, 60-летний Станислав Черчесов без работы уже почти полгода — в июле его уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов от скромного «Клаксвика». Но если еще месяц назад бывший тренер сборной России по футболу не комментировал продолжение карьеры — говорил о том, что хочет отдохнуть и принять решение взвешенно, — то теперь появилась ясность, что специалист готов к возвращению. О вероятных вариантах развития карьеры Станислава Саламовича — в материале «Известий».

Россия

В конце ноября о будущем Станислава Саламовича рассказал юрист тренера Алан Агузаров.

— Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений, — отметил Агузаров «Матч ТВ». — Но как я понимаю, нет никакой спешки. Да, какой‑то отрезок после ухода из последнего клуба прошел. Однако Черчесов — тот специалист, который всё делает достаточно обдуманно и не спешит. Всегда перед какой‑то новой историей, новым местом работы он берет определенную паузу, чтобы чуть перезагрузиться. В моем понимании, на данный момент эта перезагрузка уже произошла. Поэтому вполне возможно, в ближайшее время Черчесов уже кого‑то примет. Думаю, сложившаяся ситуация не сильно затянется. И в скором времени наступит следующий шаг в карьере Станислава Саламовича.

Закончив дела в Венгрии, Черчесов вернулся в Россию. И развил активную деятельность — дал несколько интервью, потренировал легенд «Спартака» (был помощником у Романцева в матче со сборной мира), посетил несколько топовых встреч. Логично предположить, что именно в РПЛ тренер намерен вернуться к работе.

Важно учитывать, что Черчесов вряд ли пойдет в нетоповый клуб, так что вариантов в России всего несколько. В «Динамо», «Зените», ЦСКА и «Краснодаре» тренеры имеют высокий кредит доверия. А вот «Спартак» и «Локо» в сложной ситуации.

Красно-белых возглавляет испанец Гильермо Абаскаль — и нельзя сказать, что получается у него хорошо. Несмотря на солидную трансферную кампанию, где тренер, по слухам, влиял практически на все решения, «Спартак» провалил первый круг, даже не приблизившись к первому месту. Зимой однозначно будет разбор полетов — и имя Черчесова может возникнуть в списке кандидатов на замену.

У «Локомотива» ситуация интереснее: пришедший в клуб прошлой зимой Михаил Галактионов ударно провел весну, но аналогично Абаскалю провалил первый круг. Хотя новостей о том, что Галактионовым в клубе недовольны, на порядок меньше, чем в ситуации с его красно-белым коллегой. Однако тренер железнодорожников тоже не в безопасности. А его матерный спич после матча с «Крыльями» вряд ли сыграет в плюс.

Черчесов, очевидно, в курсе, что именно в эти два клуба его сватают, и поэтому заигрывает с публикой. На матче «Локомотив» – «Спартак» в трансляцию попал Станислав Саламович в шарфе железнодорожников — многие расценили это как сигнал. А во втором тайме Черчесов надел еще и шарф «Спартака», чем немало всех запутал и повеселил.

Иностранные клубы

У Черчесова богатейший опыт работы за рубежом: он тренировал в Австрии, Польше и Венгрии. Причем в двух последних странах он завоевал совокупно пять трофеев — три чемпионства и два Кубка. Интерес к нему, очевидно, есть. Это подтверждает и Алан Агузаров.

— Рассматривает ли он сейчас предложения из-за рубежа? Да. Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что сейчас ему ближе. Но есть определенные предложения, определенные заинтересованные клубы, — говорит юрист.

Правда, конкретики здесь почти нет. Разве что один из источников «Матч ТВ» упоминал, что у Черчесова были контакты с клубами из Саудовской Аравии и ОАЭ, но тренер отказался от переговоров. По европейским командам точных данных нет.

Сборные

Станислав Черчесов работал в сборной России — все прекрасно помнят его эпоху. Четвертьфинал домашнего чемпионата мира стал фееричным успехом для нашей страны, хотя в итоге пребывание специалиста на посту и смазалось на Евро-2020, откуда Россия вылетела на групповом этапе. Тем не менее на международном уровне на Черчесова тоже есть спрос.

Но здесь опять без конкретики. Лишь бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин рассказал чуть детальнее в интервью «Это футбол, брат!».

— Черчесов готов к работе, — подчеркнул Созин. — Была история с азиатской сборной, но пока он взял паузу. Это участник отбора, но на выход не претендует. Из российских клубов предложений не было, но были предложения из трех стран.

Сам Черчесов также не готов раскрывать карты.

— Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Всё время надо развиваться, держать руку на пульсе, — сказал «Известиям» Черчесов. — Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач.

Так что теперь осталось только дождаться клуба, в котором окажется Станислав Черчесов. Возможно, всё решится уже зимой.