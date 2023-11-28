Какими будут дети, рожденные в 2024 году под символом Зеленого Дракона

Наступающий 2024 год для некоторых россиян ознаменуется чудесным событием — рождением ребенка. Многие семьи уже сейчас в счастливом предвкушении покупают вещи для малыша, обставляют комнаты и радуют родственников. Важным этапом является выбор имени для дочки или сына. У астрологов есть свое мнение на этот счет. «Известия» рассказывают, какими по характеру будут дети, рожденные в год Зеленого Дракона и какими именами лучше называть малышей.

Какими будут дети, рожденные в 2024 году

Считается, что под знаком Дракона рождаются целеустремленные, амбициозные и талантливые люди. Однако для того, чтобы воспользоваться возможностями, которые дает «счастливая звезда», подрастающему лидеру нужно будет учиться находить баланс между честолюбием и умением прислушаться к авторитетному мнению. А привить такое умение — уже задача родителей, которые воспитывают свое чадо.

На пути к своему призванию маленькие «дракончики» часто капризны, неусидчивы и свободолюбивы, что стоит учесть будущим мамам и папам. Физическое состояние такого ребенка во многом зависит от того, как ему удается достигать поставленных целей — все неудачи он будет переживать болезненно.

Астрологи считают, что девочки, родившиеся в 2024 году, будут всегда оставаться в центре внимания и пользоваться успехом у противоположного пола. Часто юные леди, рожденные в год Дракона, артистичны и склонны к творчеству, имеют хороший вкус и любят выражать его в искусстве. Требовательны к другим, но в то же время, щедры, умеют сопереживать и делиться.

В свою очередь, мальчики, родившиеся в год Зеленого Деревянного Дракона, также будут обаятельными и харизматичными от природы, что позволит им легко добиваться своих целей. Проявляя навыки лидера, такие дети часто становятся душой компании, но неудачи легко выводят их из себя. Тем не менее, несмотря на вспыльчивость, они бескорыстны и любят помогать ближним.

Как назвать мальчика в 2024 году — лучшие имена

В число самых популярных имен в России к началу 2024 года входят Александр, Максим, Дмитрий, Алексей, Владимир, Михаил, Марк, Иван, Богдан и Артем. Эти имена имеют множество плюсов — они хорошо сочетаются с большинством русских фамилий и отчеств, для них есть свой православный покровитель, а также можно без труда вспомнить несколько выдающихся персон с этими именами.

Однако, называя ребенка популярным именем, следует помнить о том, что он будет расти среди нескольких своих тезок. Хотя большинство обладателей таких имен редко переживают по этому поводу. А для уникальности некоторые используют сокращенные или созвучные имена, например: Алекс, Вальдемар, Арчи и т.д.

Как назвать девочку в 2024 году — лучшие имена

Самыми распространенными женскими именами к началу 2024 года являются Екатерина, Виктория, Анастасия, Елена, Анна, София, Татьяна, Мария, Алиса и Ева. В этот список попали имена, которые считаются, современными и модными, однако пришедшие к нам из эпох. Их объединяет женственность, красивое звучание, а также сочетаемость с большинством мужских имен, которые формируют отчество.

При выборе имени для девочки важно учитывать, что малышка вырастет и станет девушкой, а потом женщиной, а потому стоит выбирать среди вариантов, которые красиво звучат не только в «детской» форме. Выбор необычного имени должен быть четко мотивирован. Рассматривая редкие имена, следует обратить внимание на их значение.

Ранее «Известия» подробно рассказали о символе 2024 года и о том, что новый календарный период несет для разных сфер жизни.