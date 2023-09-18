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Названы самые популярные в России мужские и женские имена

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Самыми популярными женскими именами в России за последние 120 лет стали Анна, Александра и Татьяна, а мужскими — Алексей, Александр, Михаил и Владимир. Об этом свидетельствуют данные исследования «Тинькофф Журнала».

Кроме того, авторы исследования определили, что самыми популярными именами детей, родившихся в России в прошлом году, стали София и Артем. В пятерку самых популярных имен также вошли Ева, Анна, Мария и Виктория, Александр, Максим и Артем.

По данным «Тинькофф Журнала», который изучил статистику по регионам, списки самых популярных имен в большинстве субъектов РФ очень похожи. «Исключения — это, например, Калмыкия, где распространены национальные имена: мужское Адьян, женские Даяна, Иляна и Энкира. В Северной Осетии любят имена Давид и Георгий, а также характерные только для этой республики имена Сармат и Алан», — рассказали в редакции.

Из имен, которые входят в топ-20, резко снижается популярность имени Анастасия: в 1990-е оно было самым популярным, а сейчас занимает 17 место в общем рейтинге. Также падают показатели у Алисы, Елизаветы, Ксении, Александры, Екатерины, Дарьи. Уже вышли из моды такие имена, как Елена, Наталья, Ольга, Юлия, Татьяна, Ирина, Светлана, Марина, Надежда, Любовь.

В статистике мужских имен популярность теряют Иван, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Егор, Илья и Алексей. Вышли из моды Евгений, Денис, Антон, Игорь, Юрий, Олег, Вячеслав, Василий, Станислав, Вадим.

Из имен, которые уже сейчас входят в 20 самых популярных, быстрее всего растет популярность женских имен Ева, Василиса, Мирослава; мужских — Лев, Марк, Мирон и Тимофей.

Также редакция определила имена, которые пока не входят в список самых популярных, но их показатели растут быстрее всего. В топ-10 самых модных женских имен на сегодняшний день попали Есения, Эмилия, Агата, Аделина, Ясмина, Оливия, Аврора, Мира, Агния, Амалия. Среди мужских имен — это Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав, Савва.

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