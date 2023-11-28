Заодно и помоемся: экономист предсказал продолжение «кровавой бани» на рынках

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в статье для Project Syndicate пессимистично высказался о состоянии мировой экономики. По его мнению, рынок ценных бумаг не восстановился после прошлогодних потрясений, а в последующие 10 лет инвесторы потеряют триллионы долларов. Происходящее он охарактеризовал как «кровавую баню». Страны ЕС и Великобритания уже попали в стадию стагфляционной рецессии, Китай переживает структурный спад. США с трудом удерживаются на грани сползания в рецессию. Еще одним неблагоприятным фактором экономист назвал «геополитическую депрессию» на фоне конфликтов в разных точках планеты. Военное столкновение США с Китаем из-за Тайваня он назвал возможным и очень опасным, чреватым фрагментацией мировой экономики на два полюса. Подробности — в материале «Известий».

Маячит рецессия

Американский рынок и в самом деле переоценен, утверждает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. По ее оценкам, индекс S&P 500 должен стоить на 10–20% дешевле при текущих повышенных ставках, тем более что инфляция снизилась и реальные ставки улучшились.

— С другой стороны, в обвал, каким его видит г-н Рубини, я не верю. И дело не только в повышенном интересе к сфере ИТ, хотя это сильно помогло индексу S&P 500 вернуться на высоту. Инвесторы показали, что не готовы расставаться с акциями даже в период снижения корпоративных прибылей, роста процентных ставок и проблем в экономике и политике, — говорит она.

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С точки зрения эксперта, мы наблюдали просадку в 2022 году и боковик (ситуацию, когда не видно четкого направления ни в сторону роста, ни в сторону падения) до лета 2023 года, но массового бегства из акций тем не менее не произошло. Она объясняет случившееся недоверием к гособлигациям недружественных стран.

— Акции воспринимаются как более осязаемый актив, который обеспечен производством товаров и услуг, и в условиях повышенной инфляции и рисков инвесторы предпочитают акции. Если реализуется левый хвостовой риск (риск потери цены актива более чем на три стандартных отклонения. — Ред.) для США — редкое, но крайне негативное событие, — то после первоначальной просадки мы увидим динамику рынка акций, схожую с проблемными рынками Турции и Ирана, где акции сильно поднялись в ответ на инфляцию, — рассказала Наталья Малых.

Модный аналитик

Мнению Нуриэля Рубини доверяют многие частные инвесторы. Так, в начале 2023 года он предсказал закат доллара США как мировой резервной валюты через 10 лет. Это заявление уже подтверждается на практике. Согласилась с Рубини даже глава МВФ Кристалина Георгиева. Впрочем, она уточнила, что доллар будет легко заменен евро в международных расчетах.

— Рубини нравится делать популистские заявления, которые немало людей во всем мире воспримут с восторгом. Критика ФРС и вообще центральных банков на фоне повышения процентных ставок в мире — модная тема. Здесь Рубини просто попал в яблочко. Пиар-эффект в мировом масштабе его пугающему прогнозу обеспечен, — полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

С точки зрения эксперта, такие заявления стоит воспринимать скептически. «Еще ни одному экономисту или самому успешному инвестору мира не удалось выявить, на чем же действительно растет и падает рынок ценных бумаг. Высокие или низкие процентные ставки могут быть фактором обвала или, наоборот, ралли на рынке ценных бумаг», — говорит он.

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Эксперт также упомянул влияние других факторов, к примеру политических. Он не исключает смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. «Вот только росту фондовых рынков это не поможет», — заключает Андрей Лобода.

В последние годы Рубини давал массу таких же устрашающих прогнозов, которые не сбывались — следовательно, и к новому его заявлению следует относиться с осторожностью, предостерегают опрошенные эксперты.

Происходящие в мировой экономике процессы, скорее, дают небольшие поводы для оптимизма, полагает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

— В 2023 году мировая экономика не свалилась в рецессию, произошла уверенная «мягкая посадка». Большинство стран (включая США, Китай, Индию, Россию) сохранило позитивные темпы экономического роста. Судя по различным признакам, инфляция во многих странах пошла на спад. Поэтому центральные банки развитых стран, скорее всего, уже не будут сильно повышать ставки. Вероятно, в 2024 году мы увидим снижение процентных ставок и ЕЦБ, и ФРС. На фондовых рынках началась даже некоторая эйфория в ожидании снижения ставок. Это поддерживает и рост цен на акции, и снижение доходности по государственным облигациям, которые становятся более выгодными для вложений. За счет этого эффекта портфели инвесторов начинают дорожать, — анализирует он ситуацию.

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Среди рисков Александр Абрамов выделил высокий госдолг США и, соответственно, высокие расходы на обслуживание этого долга. Также остаются противоречия между США и Китаем в области глобальной торговли.

Часть системы

Россия, несмотря на ее искусственную изоляцию от стран Запада, по-прежнему вовлечена в глобальную экономику, комментирует руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Зависимость России от мировой экономики — это нормально, мы ее неотъемлемая часть. Эффект пока не такой сильный — сыграли роль санкции, однако негативные последствия скажутся уже в ближайшие месяцы. Это выражается, к примеру, в замедлении естественного роста, просадке по экспорту из-за ограниченной покупательной способности деловых иностранных партнеров и т.д. , — считает он.

По мнению Андрея Лободы, на российский фондовый рынок процентные ставки ФРС как раз влияют не сильно. Большее значение они имеют для рынка облигаций и курса рубля.

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— Если случится обвал на мировых рынках, это ударит в краткосрочном периоде и по российскому фондовому рынку. Но сегодня иностранных инвесторов на российском рынке почти не осталось. А кто остался, у тех заблокированы ценные бумаги. Так что апокалиптический прогноз от Рубини внимания заслуживает, но все-таки российские реалии тоже необходимо учитывать, — делает вывод российский экономист.

Относительное спокойствие глобальной экономики — это позитивный фактор для России, даже с учетом ограничений из-за санкций, уверен Александр Абрамов.