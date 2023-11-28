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Автоэксперт рассказал о правилах безопасной езды в непогоду

Автоэксперт Демчук: в непогоду нельзя разгоняться при въездах на мосты и эстакады
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук 28 ноября рассказал «Известиям» о правилах безопасной езды в непогоду.

Так, по словам эксперта, перед поездкой в гололедицу прежде всего необходимо убедиться в исправности автомобиля: проверить работу световых приборов и тормозной системы, а также уровень незамерзающей жидкости.

«Если с последнего ТО пробег достиг 8 тыс. км, необходимо заменить масло в двигателе. На заднеприводных авто оцените состояние карданного вала — при неисправностях или нехватке смазывающей смеси в его соединениях будет сложно управлять транспортным средством. На автомойке старайтесь мыть от реагентов не только колеса, но и всю нижнюю часть автомобиля», — сказал Демчук.

Во время непогоды ориентиром становятся не только дорожные знаки, но и скорость потока — дистанцию до автомобиля, который едет впереди, желательно увеличить в два раза по сравнению с летним периодом, рекомендует специалист.

«Сбросьте скорость: в местах, где можно разгоняться до 80–100 км/ч, лучше притормозить до 60 км/ч. Не разгоняйтесь при въездах на мосты, эстакады и путепроводы — чаще всего именно там образуется гололед. Подъем на скользкие уклоны и спуск с них должны быть на максимально низкой передаче — переключение должно быть до начала скользкого участка. Снижайте скорость плавно, но в то же время прерывисто, чтобы не допустить полную блокировку колес или заноса. На заднеприводных машинах даже грубое переключение скоростей может спровоцировать скольжение. Это правило работает абсолютно для всех авто, в том числе оснащенных ABS и системой стабилизации», — сказал он.

Кроме того, при замедлении старайтесь почувствовать сцепление с дорогой. Не следует резко реагировать и блокировать колеса ручником: такое ошибочное мнение часто встречается среди автолюбителей

Если машину всё же увело в занос, первое правило безопасности — не делать резких движений. Грубое торможение, выкрутка руля или вовсе его бросание только ухудшат ситуацию. Ни в коем случае не отпускайте педаль газа, иначе автомобиль полностью потеряет управление. Лучше заехать в сугроб на обочине, чем уйти на полосу встречного потока, сообщил Демчук.

«При заносе переднеприводного авто прибавьте немного обороты и плавно верните машину на полосу движения, потом снова уведите руль в обратную сторону, и опять верните его в сторону полосы. Повторяйте до тех пор, пока автомобиль не выйдет из заноса. При заносе на заднеприводном авто необходимо плавно повернуть руль в сторону заноса и мягко убрать газ. После — повернуть руль обратно и добавить немного газ для стабилизации. Если вовремя не среагировать, машину начнет крутить волчком», — заключил эксперт.

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