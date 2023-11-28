Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции запретят курить на пляжах и в парках
Мир
Премьера Нидерландов назвали лидером среди кандидатов на пост главы НАТО
Мир
В МИД РФ уличили Запад в блокировании переговоров между Киевом и Москвой
Экономика
«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России
Туризм
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Экономика
В ЦБ назвали преступлением ложное заявление о банкротстве СПБ Биржи
Мир
В Белоруссии начались обыски по делу оппозиционного координационного совета
Мир
Япония заявила о планах помочь Украине в области разминирования
Мир
Рябков заявил об отсутствии запланированных контактов США и РФ по теме оружия
Мир
СМИ сообщили об отравлении жены главы ГУР Украины тяжелыми металлами
Мир
Bloomberg заявило о возросшей усталости украинцев из-за конфликта
Мир
Путин назвал создание Палестины в границах 1967 года условием для урегулирования
Наука и техника
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
Общество
Росалкогольтабакконтроль поддержал ограничение крепости алкогольного мороженого

Максим Траньков отметил рост мастерства российских фигуристов

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские фигуристы в парном катании и женском одиночном стали на голову сильнее, их уровень подтянулся. Об этом 28 ноября заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

«Если брать парное или женское одиночное катание и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене наши спортсмены, то, конечно, мы на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее. Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся», — сказал он в беседе с «РБК Спорт».

Траньков обратил внимание, что в мужском одиночном катании в этом сезоне появились молодые спортсмены, идет смена поколений и в танцах. Говоря о парах и женщинах, он поделился мнением, что российские спортсмены «остались на самом высоком уровне в мире». При этом он отметил, что без международных турниров развиваться сложнее.

«Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны», — добавил Траньков.

Фигура в катании: сможет ли Валиева победить на столичном этапе
В Москве главными конкурентками олимпийской чемпионки будут Софья Муравьева и Ксения Синицына

Ранее, 27 октября, главный тренер сборной РФ по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что не стала бы возвращать к соревнованиям приостановивших карьеру спортсменов. По ее мнению, они всё уже выиграли, от чемпионата до Олимпийских игр, и поняли, что снова пройти этот путь невозможно.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года. В июне 2023 года ISU продлил отстранение россиян и белорусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023