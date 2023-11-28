Максим Траньков отметил рост мастерства российских фигуристов

Российские фигуристы в парном катании и женском одиночном стали на голову сильнее, их уровень подтянулся. Об этом 28 ноября заявил двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

«Если брать парное или женское одиночное катание и те результаты, которые сейчас показывают на международной арене наши спортсмены, то, конечно, мы на голову сильнее. Если брать мужчин и танцы, то там посильнее. Но если сравнивать именно наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся», — сказал он в беседе с «РБК Спорт».

Траньков обратил внимание, что в мужском одиночном катании в этом сезоне появились молодые спортсмены, идет смена поколений и в танцах. Говоря о парах и женщинах, он поделился мнением, что российские спортсмены «остались на самом высоком уровне в мире». При этом он отметил, что без международных турниров развиваться сложнее.

«Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны», — добавил Траньков.

Ранее, 27 октября, главный тренер сборной РФ по фигурному катанию Елена Чайковская заявила, что не стала бы возвращать к соревнованиям приостановивших карьеру спортсменов. По ее мнению, они всё уже выиграли, от чемпионата до Олимпийских игр, и поняли, что снова пройти этот путь невозможно.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований 1 марта 2022 года. В июне 2023 года ISU продлил отстранение россиян и белорусов.