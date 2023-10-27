Чайковская заявила об отсутствии смысла в возврате приостановивших карьеру фигуристов

Главный тренер сборной РФ по фигурному катанию Елена Чайковская заявила 27 октября журналистам, что не стала бы возвращать к соревнованиям приостановивших карьеру фигуристов.

«У меня много великих спортсменов заканчивали карьеру. То, что сейчас происходит с ведущими, — естественная вещь, они на равных не могут соревноваться с теми, кто приходит», — сказала она.

По ее словам, фигуристы понимают свои возможности, их организм уже не выдерживает. Чайковская отметила, что как тренер она бы не стала возвращать спортсменов, приостановивших карьеру.

«Они всё уже выиграли, от нашего чемпионата до Олимпийских игр, поняли, что вновь проходить этот путь невозможно», — резюмировала главный тренер.

Ранее, 22 октября, о приостановке карьеры заявила фигуристка Елизавета Туктамышева. Она отметила, что продолжит кататься и выступать в шоу и примет участие в зимнем чемпионате по прыжкам.