Фигуристка Туктамышева объявила о паузе в карьере

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о паузе в соревновательной карьере. Об этом она заявила 22 октября в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами», — написала она.

Спортсменка заверила, что продолжит кататься и выступать в шоу, а также примет участие в зимнем чемпионате по прыжкам.

26-летняя Туктамышева является одним из лидеров сборной России в женском одиночном катании. Она — чемпионка мира и Европы 2015 года, вице-чемпионка мира 2021-го, действующий бронзовый призер чемпионата России.

Ранее, 9 октября, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.