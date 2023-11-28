На Украине предложили переименовать населенные пункты в Крыму

Украинские власти предложили переименовать населенные пункты в Крыму. Об этом сообщается на сайте минреинтеграции Украины во вторник, 28 ноября.

Как отмечается, планы по переименованию географических топонимов на российском полуострове на названия на крымскотатарском языке обсуждались на заседании национальной комиссии по вопросам этого языка, которое состоялось 22 ноября, передает «Газета.Ru».

«По результатам заседания нацкомиссия поручила разработать соответствующее решение правительства. Этим вопросом будут заниматься мининфраструктуры», — говорится в сообщении.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией.

Ранее в ноябре на Украине решили провести «дерусификацию» языка жестов, который используют глухонемые украинцы. Из языка убираются все жесты, которые имеют какое-то отношение к России, рассказала член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк.

До этого, в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Закон предусматривает, в частности, декоммунизацию республики, ее новые районные деления, создание военных и военно-гражданских администраций. Вице-спикер парламента республики Владимир Бобков, реагируя на это, назвал подписание такого закона безумием.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.

Так только за ноябрь в Киеве переименовали названия 10 библиотек. Согласно решениям Киевского городского совета, на украинские были изменены названия киевских библиотек, носящих имена русского поэта Александра Пушкина, советского педагога и писателя Антона Макаренко, российского государственного деятеля и писателя XVIII века Александра Радищева, писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, поэтессы Анны Ахматовой и других деятелей, связанных с Россией или СССР.