Власти Киева переименовали еще 10 библиотек, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета в четверг, 23 ноября.

Как отметила, депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, киевские учреждения культуры не должны носить названий, связанных с Россией и имперскими нарративами.

«Во время активного [конфликта] невозможно мириться с присутствием имперского и русского культурологического контекста в топонимике, названиях заведений культуры и образования», — сказала она.

Так, согласно решениям Киевского городского совета, на украинские изменены названия киевских библиотек, носящих имена русского поэта Александра Пушкина, советского педагога и писателя Антона Макаренко, российского государственного деятеля и писателя XVIII века Александра Радищева, писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, поэтессы Анны Ахматовой и других деятелей, связанных с Россией или СССР.

Днем ранее названия 26 улиц переименовали в Харькове из-за связи их с Россией. Новые названия получили в том числе проспект Героев Сталинграда, улицы Александра Невского, Мурманская, Хабаровская, Минская, Адыгейская, Томская, Забайкальская и Новосибирская. Помимо этого, с карты исчезла площадь Александра Невского.

До этого, в конце октября, власти украинского города Днепр, носившего до 2016 года название Днепропетровск, объявили о решении переименовать 80 улиц и переулков в целях изменения связанных с Россией и СССР топонимов.

Летом текущего года сообщалось, что на Украине переименуют более 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны. Перечень необходимых к переименованию топонимов составили филологи и историки из украинских вузов.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.