В Харькове переименовали 26 улиц из-за связи названий с Россией

Власти Харькова переименовали 26 улиц по причине связи их названий с Россией. Об этом 22 ноября сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на городской совет.

Новые названия получили в том числе проспект Героев Сталинграда, улицы Александра Невского, Мурманская, Хабаровская, Минская, Адыгейская, Томская, Забайкальская и Новосибирская. Помимо этого, с карты исчезла площадь Александра Невского.

Ранее, 31 октября, власти украинского города Днепр, носившего до 2016 года название Днепропетровск, объявили о решении переименовать 80 улиц и переулков в целях изменения связанных с Россией и СССР топонимов.

В середине октября ряд улиц, площадей и скверов, выбранных по тем же соображениям, киевские власти переименовали в находящемся под контролем Украины городе Херсоне.

В июне сообщалось, что на Украине переименуют более 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны. Перечень необходимых к переименованию топонимов составили филологи и историки из украинских вузов.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.