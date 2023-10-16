В Херсоне переименовали связанные с Россией улицы

В находящемся под контролем Украине городе Херсоне киевские власти переименовали ряд улиц, площадей и скверов, связанных с Россией и Советским Союзом. Об этом 16 октября сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Он отметил, что новые названия прошли общественные обсуждения и многочисленные дискуссии в комиссии по переименованию.

«Площадь 200-летия Херсона переименована в площадь Вооруженных сил Украины. Улица Московская переименована в улицу Студенческую. Сквер Александра Сергеевича Пушкина переименован в сквер Фонтанный», — написал Мрочко.

В июне сообщалось, что на Украине переименуют более 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны. Перечень необходимых к переименованию топонимов составили филологи и историки из украинских вузов.

Украина с 2015 года проводит политику декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.