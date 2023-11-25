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На Украине решили отказаться от русского жестового языка

KI: на Украине решили отказаться от русского жестового языка
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Фото: TASS/Arne Dedert
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На Украине решили провести «дерусификацию» языка жестов, который используют глухонемые украинцы. Об этом 24 ноября сообщается в материале украинского издания Kyiv Independent (KI).

Из языка убираются все жесты, которые имеют какое-то отношение к России, рассказала член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк. Она настоятельно рекомендует использовать международное обозначение. К примеру, вместо русского жеста благодарности, который выглядит как поклон, лучше использовать международный — притронуться пальцами распрямленной руки к подбородку, а после перевести их на собеседника, которому благодарность выражается. Она отмечает, что все изменения из-за того, что «украинцы никому не должны кланяться».

Заменить «русские» жесты просят сами глухонемые украинцы, объясняет она, потому что некоторые не хотят «иметь ничего общего» с россиянами.

Однако в той же статье представители глухонемого сообщества Украины пожаловались на то, что власти страны не уделяют должного внимания решению их проблем. Так, офис президента Украины Владимира Зеленского не делает сурдоперевод его выступлений.

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23 ноября сообщалось, что власти Киева переименовали еще 10 библиотек, названия которых были связаны с Россией или Советским Союзом. Так, согласно решениям Киевского городского совета, на украинские изменены названия киевских библиотек, носящих имена русского поэта Александра Пушкина, советского педагога и писателя Антона Макаренко, российского государственного деятеля и писателя XVIII века Александра Радищева, писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, поэтессы Анны Ахматовой и других деятелей, связанных с Россией или СССР.

Днем ранее названия 26 улиц переименовали в Харькове из-за связи их с Россией. Новые названия получили в том числе проспект Героев Сталинграда, улицы Александра Невского, Мурманская, Хабаровская, Минская, Адыгейская, Томская, Забайкальская и Новосибирская. Помимо этого, с карты исчезла площадь Александра Невского.

Летом текущего года сообщалось, что на Украине переименуют более 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны. Перечень необходимых к переименованию топонимов составили филологи и историки из украинских вузов.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.

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