NRK узнал о заработке Норвегии в $31,3 млрд из-за ситуации на Украине

Норвегия в 2022 году заработала на конфликте на Украине около 334 млрд крон ($31,3 млрд), сообщил 28 ноября телеканал NRK .

После отказа Евросоюза (ЕС) от российского газа, стоимость этого топлива поднялась, что и вызвало рост доходов королевства, отметили в своей магистерской диссертации Эйрик Хьялте и Ида Элизабет Уберг Гаасланд.

Если не считать экспорт норвежского газа в Великобританию, то рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным.

«Это безумно огромная цифра. Это отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», — прокомментировал лидер Партии зеленых Арильд Хермстад, назвав страну военным спекулянтом.

Со своей стороны министр нефти и энергетики Терье Осланд отметил, что Норвегия поставляет Европе крайне необходимый ей газ. По его словам, Норвегия является надежным и предсказуемым поставщиком газа в Европу. Без этих поставок цена на газ была бы еще выше.

Ряд финансистов аналитиков полагают, что рост цен на газ был вызван в том числе опасениями ряда стран Европы, что боевые действия на континенте сделают топливо менее доступным в будущем.

Ранее, 26 ноября, стало известно, что в Чехии возобновили закупки российского природного газа, после того как в апреле страна полностью отказалась от поставок из РФ. Как сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, страна сделала запасы на зиму, поэтому в закупках не нуждается.

До этого в ноябре сообщалось, что страны ЕС закупили у России сжиженный природный газ (СПГ) на €6,1 млрд в 2023 году. Тогда же ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович объяснил «Известиям», что ЕС сложно отказаться от российского СПГ. Он не исключил, что отказ от российского СПГ возможен, в случае если политическая линия ЕС на дальнейшее давление на Россию будет продолжаться, однако это потребует времени.

Ранее, 11 ноября, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российский газ продолжает поступать в большое число стран ЕС, в том числе и формально отказавшихся от него. По его словам, поставки идут на газовый хаб в Баумгартене (Австрия), с которого газ поступает в страны ЕС.

4 сентября стало известно, что Германия переживает сильный экономический спад. Объемы производства уменьшились из-за дорогих энергоносителей, которыми ФРГ пытается заменить российский газ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.