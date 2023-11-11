Миллер заявил о поступлении российского газа в якобы отказавшиеся от него страны ЕС

Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европейского союза (ЕС), в том числе формально отказавшихся от него. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«На самом деле я бы не хотел называть никакой цифры. Почему? Потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. <...> Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те которые провозгласили отказ от потребления российского газа», — сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент разговора в своем Telegram-канале 11 ноября.

Кроме того, Миллер добавил, что на данный момент происходят поставки на газовый хаб в Баумгартене (Австрия), с которого газ поступает в страны ЕС. Возможность поставлять российский газ на австрийский газораспределительный центр реализуется с помощью транзита через территорию Украины через компрессорную станцию «Суджа», объяснил глава «Газпрома».

«В целом, что касается Юга, Юго-Восточной Европы, поставки газа из России в этот регион по-прежнему осуществляются в соответствии с теми с контрактами, которые подписаны», — объяснил Миллер.

Российский газ есть на европейском рынке, даже в тех государствах, который говорят об отсутствии его на их страновом рынке, подытожил он.

Ранее, 1 ноября, глава «Газпрома» заявил, что представители бизнеса западных стран хотели бы возвращения на свои рынки газа из России. По оценке Миллера, на фоне роста спроса в ближайшие десятилетия газовый рынок для стран Запада останется дефицитным. При этом им не удастся переломить данную тенденцию, считает он.

Миллер подчеркнул, что пути развития газового рынка теперь будут определяться в таких новых мировых центрах экономического развития, как страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), с которыми Россия динамично развивает отношения.