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Сенатор заявила об осознании странами ЕС рисков отказа от газа России

Сенатор Ковитиди: страны ЕС начинают осознавать угрозы отказа от газа РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Страны Евросоюза начинают осознавать угрожающие риски отказа от российского газа. Об этом в воскресенье, 22 октября, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

По ее словам, в Венгрии уже никто не сомневается, что дружить с Россией выгоднее, чем враждовать. Так, дополнительные объемы российского газа, о которых уже достигнута договоренность венгерской стороны с «Газпромом», — залог энергетической безопасности страны, отмечает сенатор.

В то время как Венгрия в тепле и с российским газом уверенно вступила в осенне-зимний период, остальные члены ЕС, послушно выполнявшие все указания США, начинают осознавать угрожающие риски отказа от российского газа, отмечает она.

«В Европе неминуемо поднимутся цены на газ, что повлечет повышение цен не только на оплату услуг ЖКХ. И причина этих неприятностей для европейцев состоит в разразившейся на Ближнем Востоке войне, которая создала серьезные риски для всей европейской энергетики, живущей за счет импорта энергоносителей с Ближнего Востока», — пояснила Ковитиди.

Она добавила, что Еврокомиссию также беспокоят акты саботажа на находящемся между Эстонией и Финляндией газопроводе Balticconnector, который 8 октября был перекрыт из-за подозрений на утечку.

«Хваленое единство ЕС рассыпалось при первом упоминании о приближении энергетического кризиса. Мнения членов ЕС кардинально разошлись: пока Германия тянет с продлением потолка цен на газ, Нидерланды, Бельгия и Дания, набрав полные легкие воздуха, решительно выступают против немецких предложений», — резюмировала сенатор.

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Днем ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил, что поставки газа из США сейчас обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо.

В начале сентября в постпредстве РФ при ЕС сообщили, что за последние полгода Евросоюз уменьшил импорт большей части видов энергоресурсов и удобрений в сравнении с таким же периодом в 2022 году. Также в ведомстве отметили, что Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского СПГ. Тогда же заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные источники почти невозможен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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