Миллер заявил о желании Запада вернуть газовые потоки из РФ

Представители бизнеса западных стран хотели бы возвращения на свои рынки газа из РФ. Такое мнение выразил 1 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись. <...> Хочу обратить внимание, что страны Запада всегда потребляли больше, чем добывали, добывают и будут добывать», — сказал он в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.

По оценке Миллера, на фоне роста спроса в ближайшие десятилетия газовый рынок для стран Запада останется дефицитным. При этом им не удастся переломить данную тенденцию, считает глава «Газпрома».

Он подчеркнул, что пути развития газового рынка теперь будут определяться в таких новых мировых центрах экономического развития, как страны Глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), с которыми Россия динамично развивает отношения.

В этой связи Миллер отметил сотрудничество по вопросам поставок газа РФ и Китая. Глава «Газпрома» привел данные Главного таможенного управления КНР, согласно которым в 2022 году менее чем за четыре года доля трубопроводных поставок в Китай российского газа достигла 33%. Миллер пообещал, что «Газпром» и дальше будет наращивать объемы поставок газа в КНР по согласованным маршрутам.

Ранее, 29 октября, посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил, что Норвегия не заменит Россию на европейском газовом рынке. Он отметил, что Норвегия с большой вероятностью не сможет занять долю рынка больше, чем у нее есть в настоящее время, — около 1/3 от общего объема поставок газа в Европу.

22 октября Миллер сообщил о заявке Китая на рост поставок газа по «Силе Сибири». По его словам, КНР рассматривает вероятное увеличение объемов поставок по газопроводу после достижения в 2025 году проектной мощности в 38 млрд куб. м.

Петербургский международный газовый форум проходит в северной столице в 12-й раз. В этом году он проводится с 31 октября по 3 ноября. В нем принимают участие 17 тыс. человек из 52 стран.