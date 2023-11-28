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Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой

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Фото: РЕН ТВ
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В СИЗО обнаружили тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, которого арестовали за нанесение тяжких телесных повреждений своей супруге. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал «112».

Тело Кузнецова обнаружил его сокамерник в «Матросской Тишине». По данным источника, погибший мог свести счеты с жизнью.

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Ранее, 18 мая, Басманный суд Москвы отправил Кузнецова в СИЗО на два месяца. Мужчину заподозрили в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Перед этим Кузнецова задержали по подозрению в избиении супруги: его жена была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами, ссадинами и отеком мозга. Затем, 11 августа, суд продлил арест Кузнецову.

Мужчина прославился романом с балериной Анастасией Волочковой. Она познакомилась с ним на программе «Давай поженимся» в 2021 году.

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