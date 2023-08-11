Суд продлил арест экс-возлюбленному Волочковой на два месяца

Бывшему возлюбленному балерины Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову продлили арест по делу об избиении его жены. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил корреспондент «Известий» из зала Басманного суда в Москве.

Суд принял решение оставить его под стражей еще на два месяца.

Он был арестован по подозрению в избиении своей супруги в конце мая. Как тогда стало известно, жена Кузнецова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и отек мозга. По подозрению в избиении был задержан ее супруг.

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