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Экс-возлюбленного Волочковой отправили в СИЗО на два месяца за избиение жены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова отправили в СИЗО на два месяца за избиение супруги, передает корреспондент «Известий» из зала Басманного суда Москвы 18 мая.

Арестованного подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

В зале суда мужчина попросил дать ему и его жене еще один шанс. По его словам, после избиения он сам отвез супругу в травмпункт и всё время был с ней.

«Мы пришли в травмпункт вместе, она не хотела ехать, но я вызвал «скорую» <...>. Я двое суток провел с ней», — заявил Кузнецов.

Накануне стало известно, что жена Сергея Кузнецова, Анастасия, попала в реанимацию в тяжелом состоянии. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и отек мозга. По подозрению в избиении был задержан ее супруг.

Мужчина прославился романом с балериной Анастасией Волочковой. Они познакомилась с ним на программе «Давай поженимся» в 2021 году.

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Ранее в этот день сообщалось, что Тверской суд Москвы взыскал с Волочковой задолженность по коммунальным платежам на 50 тыс. рублей. Представители суда отметили, что истец хотел получить от Волочковой плату за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Однако суд удовлетворил исковые требования частично.

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