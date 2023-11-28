Обвиняемый в убийстве сына и тещи Стаса Намина останется в СИЗО

Московский областной суд 28 ноября 2023 года признал законным арест Романа Микояна, обвиняемого в убийстве сына и тещи музыканта и продюсера Стаса Намина. Об этом передает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Постановление Истринского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Истринский городской суд отправил Микояна под стражу 20 октября 2023 года. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом для прессы и слушателей режиме, однако суд первой инстанции ничем не мотивировал это решение.

Ранее по делу были назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические экспертизы.

Тела тещи Намина и 30-летнего сына музыканта Артема с множественными ножевыми ранениями обнаружили в ночь на 19 октября 2023 года в их доме в Крюково. По данным источника «Известий», убийство произошло накануне. Между Романом Микояном и его жертвами возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил бабушку, после чего позвонил Артему и признался в содеянном. Когда брат приехал на место происшествия, он также был убит.

Следственный комитет России сообщил, что подозреваемый признал вину. Спустя несколько часов ему предъявили обвинение.

На допросе Микоян заявлял о провале в памяти, сообщил источник «Известий». Мужчина сказал, что это произошло после того, как он начал помогать бабушке по дому. Придя в себя примерно в 18:00 18 августа, Микоян увидел в комнате не подающую признаков жизни бабушку со множественными ножевыми ранениями. Роман рассказал об этом по телефону Артему, который выехал в сторону дачи на такси и по дороге сообщил о произошедшем матери Галине. Женщина прибыла на дачный участок приблизительно в 23:00 и обнаружила Артема мертвым у входа в дом. После этого она прошла внутрь, обнаружив самого Романа, который произносил невнятные слова о Боге.

В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщили, что рок-музыкант много лет не общался с матерью Микояна. При этом тот самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта, которым не является.