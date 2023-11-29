«Было бы идеально выиграть золото со "Спартаком" и уехать в Европу»

Уроженец Симферополя защитник Даниил Хлусевич в нынешнем сезоне стал одним из лучших бомбардиров красно-белых в чемпионате России — три гола в 12 матчах. В последней игре в рамках 16 тура РПЛ против «Балтики» (2:0) Хлусевич снова отличился забитым мячом, который стал победным для команды. Сам матч проходил в крайне сложных погодных условиях: обильный снегопад в Калининграде превратил поле в почти что ледовую арену, где даже разглядеть мяч было довольно сложно. После игры Хлусевич дал интервью «Известиям» и «СЭ», в котором поделился впечатлениями от снежного матча оценил спарринги сборной России, в которую он регулярно вызывается с 2022 года, рассказал об амбициях поиграть в европейском топ-клубе, а также мечте сыграть за «Спартак» в Крыму.

«Если завтра нас вернут на международную арену, мы должны быть к этому готовы»

— В последнем матче против «Балтики» ты забил победный гол. Для тебя это особенное событие?

— У меня пока не так много голов за «Спартак». Поэтому важен каждый. Хочется, конечно, отличаться в каждом матче. Не всегда получается, но самое главное, чтобы команда побеждала.

— В Калининграде всех шокировало заснеженное поле. Как игралось в таких условиях?

— Играли так, как получалось. Делали все возможное. По крайней мере, футболистам мяч было видно.

— Эта встреча состоялась после паузы на матчи сборных. Какие впечатления от игры с Кубой?

— Не знал ни одного их игрока и ничего не слышал о команде. Но мы провели качественный недельный цикл и хорошо изучили соперника. Приятно, что наш матч вызвал такой большой ажиотаж в Волгограде. 40 тысяч зрителей на трибунах! Помню Волгоград еще со времен выступления за «Арсенал» — там всегда был полный стадион, люди очень любят футбол.

— Многие до сих пор не понимают, ради чего сборная России проводит такие матчи. Тебя не демотивируют подобные высказывания?

— Не обращаю на них внимания. Национальной команде в любом случае нужно собираться и играть. Если завтра нас вернут на международную арену, мы должны быть к этому готовы. А сборы и товарищеские матчи сохраняют сыгранность.

— Наша молодежка ездила на турне в Бразилию, женская команда была в Аргентине…

— Это все-таки юношеские сборные, и играли они с местными клубами. Считаю, что основная национальная команда должна все-таки встречаться со сборными. Смысла играть с клубами я не вижу.

— Максим Митрофанов говорил, что летом возможен турнир сборной России с участием команд из стран БРИКС.

— Это интересно, там одни из лучших сборных. Как минимум — Бразилия!

«Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет»

— В РПЛ начался второй круг. Как оценишь промежуточные результаты «Спартака»?

— «Спартак» всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство.

— Почему не получается сейчас?

— Мы работаем над этим. Много разговариваем, пытаемся понять, в чем причина, помогаем друг другу. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами. Лично я всегда ищу причины неудач в себе: продумываю, как можно было сыграть иначе в том или ином эпизоде.

— В недавнем матче с «Локомотивом» ты получил прямую красную карточку…

— Это нелепая ошибка: мы немного не разобрались, и я пошел на риск. Видел, что Миранчук выбегает один на один, эпизод был до штрафной. Конечно, можно было побороться плечо в плечо, получить пенальти и остаться с желтой карточкой. Но решил рискнуть: повезет или не повезет. Вышло неудачно.

— Как отреагировал Абаскаль?

— Мы обсудили этот эпизод, но детали разговора останутся между нами.

— Главная претензия к Абаскалю: он слишком часто и сильно ротирует состав. У тебя есть объяснение, зачем это Гильермо?

— Тренер принимает решения на основании собственного видения ситуации. Я же поступаю просто: если меня ставят в состав — выхожу и выкладываюсь на максимум. Если не ставят, значит, я что-то делаю не так. Тренер лучше знает, у кого спад, у кого — повреждение.

— Разговоры о конфликтах в раздевалке влияют на команду?

— Так вся шумиха — не в команде, а в СМИ. Им нужно зацепиться хоть за что-то. Это «Спартак», самый популярный клуб, я уже к такому привык. Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся. Так что подобные новости нас всех очень веселят. Часто подкалываем друг друга, улыбаемся, но продолжаем работать и идем дальше.

«Все ошибаются — и мы, и арбитры»

— «Краснодар» и «Зенит» все еще досягаемы для «Спартака»?

— Да. Пять очков можно отыграть. Но будет сложно — надо пройти дистанцию без потерь и пользоваться осечками конкурентов

— Как тебе судейство в этом сезоне? Вы же недавно встречались с руководителем судейского корпуса РФС Милорадом Мажичем.

— Мы пообщались, нам задавали вопросы. Рассказали про нововведения в правилах: игра рукой, желтые карточки. Теперь споров станет еще больше (смеется).

— То есть, понятнее не стало?

— В принципе, и до этого было все понятно. Просто иногда судьи одинаковые эпизоды трактуют по-разному. Порой кажется, что рука была, а пенальти нет. Потом в менее очевидном моменте назначают 11-метровый. Конечно, ты будешь спорить! Тем более, что ситуации разные, а в моменте правильно трактовать очень тяжело. Да и судьи тоже учатся, тренируются.

— Как оценишь уровень судейства в первом круге?

— Плохо, потому что получил первую красную карточку в карьере (смеется). На самом деле, все нормально. Все ошибаются — и мы, и арбитры. Но ощущение, что в этом сезоне судейских ошибок стало меньше.

— Рефери из Саудовской Аравии повысят уровень судейства?

— Надеюсь, что да. РФС старается, чтобы наши арбитры тоже получали международный опыт. Это хорошо, так и должно быть. Интересная практика.

«Фанаты — часть футбола. Мы играем ради этой эйфории»

— Летом писали, что тобой интересовались клубы из Италии.

— Это правда. Почему я не ушел, может сказать мой агент. Был конкретный вариант, но не сложилось.

— Если зимой на тебя снова выйдут, трансфер возможен?

— Трансферное окно — очень тонкое дело. Сейчас я в эти дела не лезу. И даже прошу агента, чтобы он мне ничего не говорил. Все варианты обсудим в отпуске.

— Большинство трансферов из Россию в Европу срываются из-за разницы в зарплате — в РПЛ платят больше. Для тебя личные условия — это препятствие?

— Нет. Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба — поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе — мечта! Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, его болельщиков. Меня все устраивает в России — ну, кроме того, что нет фанатов.

— А ты же не застал полные трибуны в Тушино?

— Только на одном матче — с «Нефтчи». Это было невероятно, такой кайф! Похожую атмосферу видел только, когда был в Туле и играл против «Спартака». Это очень обидно. Болельщики — часть футбола. Мы играем ради этой эйфории. В такой атмосфере и интенсивность футбола другая.

— Вернемся к теме про Европу. Карпин сказал: «Кто может – уезжайте».

— Я с ним согласен. Если есть возможность, почему бы не попробовать себя в более сильном чемпионате? Там есть еврокубки, это очень важно.

— То есть, твой следующий шаг после «Спартака» — Европа? Допускаешь, что больше не будешь играть ни за кого в России?

— Возможно. Но никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь. Проведу всю карьеру в «Спартаке» — будет великолепно. Получится уехать в Европу — тоже хорошо. Пока что у меня очень много амбиций здесь, в РПЛ. Мне хочется завоевать чемпионство со «Спартаком». Было бы идеально выиграть золото и уехать в Европу. Я был бы очень доволен!

— Промес в свое время пообещал не уходить из «Спартака», пока не выиграет титул.

— Это смелые слова, я пока такого пообещать не могу. У Квинси получилось стать чемпионом, но тот год был очень сильным для «Спартака». Помню, как следил тогда за ними!

«Планы открыть футбольную школу в Крыму есть»

— В последнее время ты часто ходишь на матчи хоккейного «Спартака». С кем-то успел подружиться?

— Со многими ребятами — Бурмисторов, Вишневский, Голдобин, Порядин. Очень хорошо с ними общаемся. Крутые ребята! Не знаю, по силам ли им выиграть КХЛ. В любом случае, они показывают мощный хоккей! Я до этого меньше следил — в Крыму особо хоккея нет. А сейчас интерес вернулся — на стадионе кайфанул, мне понравилась атмосфера. Надеюсь, что они продолжат в том же темпе. Буду и дальше ходить и поддерживать ребят.

— В Крыму нет хоккея, но с этого сезона крымские команды выступают в ФНЛ-2. Следишь за их результатами?

— Да, слежу. К сожалению, они потеряли шансы на повышение. Но я рад, что у ребят в Крыму появилась возможность проявлять себя на российском уровне. На уровне Крыма было смешно играть, там не существовало нормального чемпионата. Вторая лига — уже интересно. Есть за что бороться. Знаю амбиции «Севастополя» — у них наверняка стоит задача пройти выше. В Севастополе очень любят футбол. Хочу увидеть крымские клубы в ФНЛ — с удовольствием следил бы за ними. И мечтаю, чтобы мы попали на них в Кубке! Представляете, каково мне сыграть на своей родине за «Спартак»?

— Александр Головин поддерживает свою школу в Калтане. У тебя не было мыслей открыть школу в Крыму?

— Сейчас я помогаю училищу олимпийского резерва. Планы открыть футбольную школу в Крыму есть. Надо подумать, в каком формате это сделать. Я бы очень хотел это осуществить.