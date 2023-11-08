Не про «Динамо»: почему в составе сборной нет игроков бело-голубых

Отсутствие футболистов московского «Динамо» стало одной из главных неожиданностей опубликованного списка игроков сборной России, которые будут готовиться к намеченному на 20 ноября товарищескому матчу с Кубой. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин удивил и включением в расширенный состав уже немолодого вратаря «Пари Нижний Новгород» Артура Нигматуллина. Стоит отметить также очередное попадание в состав футболистов, выступающих за границей. Правда, в этот раз компанию играющим в чемпионате Франции полузащитникам Александру Головину из «Монако» и Далеру Кузяеву из «Гавра» составит вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв, а не выходивший на поле в октябрьских матчах против Камеруна (1:0) и Кении (1:1) хавбек итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук.

Динамовцы и вратари

В предыдущие сборы в состав сборной постоянно попадали динамовцы. Наиболее часто там оказывался полузащитник Даниил Фомин, а до отъезда в испанский «Реал Сосьедад» и его коллега по амплуа Арсен Захарян. В сентябре в список попадал защитник Дмитрий Скопинцев. А тренер вратарей Виталий Кафанов прошлой осенью вызывал и Антона Шунина. Валерий Карпин не раз декларировал, что среди полевых игроков не вызывает тех, кто старше 30 лет. Такой подход будет действовать до возвращения сборной на официальные турниры. Поэтому ожидаемо было отсутствие в ней Федора Смолова. Но по Фомину вопросы возникли.

— В «Динамо» в целом в последнее время всего два-три полевых игрока постоянно играли в основе, — прокомментировал «Известиям» ситуацию бывший нападающий бело-голубых и сборной России Дмитрий Булыкин. — Тот же Фомин только недавно оправился от травмы, может быть, Карпин решил, что он недостаточно набрал форму. А из остальных разве что Константин Тюкавин в последних играх демонстрировал такую форму, что можно было его звать. И вообще у этого игрока очень высокий потенциал. Но, видимо, Валерий Георгиевич сейчас думает по-другому. В любом случае, недовольных решением тренера и его списком игроков сборной всегда будет много, но ему виднее, раз он отвечает за результат.

Вратарь Артур Нигматуллин в 32 года впервые вызван в сборную России. Больше десяти лет назад он выступал за молодежку, но в национальной команде не был никогда. В последние два года он уверенно играет за «Пари Нижний Новгород». В прошлые два сезона во многом за счет него команда удержалась в РПЛ, а в нынешнем чемпионате идет в верхней части турнирной таблицы.

— Заслуженный вызов Артура в сборную, — сказал «Известиям» бывший партнер Нигматуллина по нижегородской «Волге» Илья Абаев, игравший в воротах у Карпина в «Ростове». — Валерий Георгиевич любит доверять новичкам, проверять футболистов, которые еще не были в национальной команде. Тем более товарищеские матчи для того и придуманы. Нигматуллин всегда был хорошим вратарем, а в последние годы он закрепился на уровне РПЛ, стал одним из лидеров в «Пари Нижний Новгород». Хорошо руководит обороной, здорово играет на линии и на выходах. И закономерно оказался отмечен сейчас, когда вместе со своей командой идет в первой половине таблицы чемпионата.

Помимо Нигматуллина из вратарей были вызваны два основных голкипера — Матвей Сафонов из «Краснодара» и Илья Лантратов из московского «Локомотива». А также впервые при Карпине и Кафанове в список попал Андрей Лунёв. Во времена Станислава Черчесова он был железным вторым номером сборной при Игоре Акинфееве. И в этом качестве был на домашнем чемпионате мира – 2018.

Лунёв в качестве основного кипера трижды стал чемпионом России в составе петербургского «Зенита». В 2021 году он перешел в леверкузенский «Байер», где два сезона был запасным при главной звезде команды Лукаше Градецки. И лишь несколько лет назад покинул Германию, став основным в азербайджанском «Карабахе», за который этой осенью играет в Лиге Европы.

— Проверить Лунёва довольно логично, поскольку он давно не был в сборной, к тому же недавно сменил клуб, стал часто выходить на поле по сравнению с временами выступлений в Германии, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Сергей Балахнин. — Но вратарская тема вообще условная достаточно в сборной России последних лет. Раньше было очевидно, что играть будет Игорь Акинфеев, если не травмирован. А сейчас однозначный первый номер Сафонов, вторым вратарем уже можно уверенно называть Лантратова. А дальше уже не имеет значения, кто третий. Так что, если Кафанов решил проверить Лунёва и Нигматуллина, посмотреть, в каком они состоянии, то почему бы и нет.

Легионеры

Мало кто сомневался, что Карпин вызовет Головина и Кузяева. Помешать этому могла только личная договоренность не ехать в сборные, чтобы лучше подготовиться к матчам за клубы, где оба считаются одними из лидеров. А Головин с «Монако» и вовсе борется за победу в чемпионате Франции.

В первый год после отстранения России от официальных матчей ни один из наших футболистов, выступающих за границей, не вызывался в сборную. И лишь с сентября эта тенденция поменялась. Также стоит отметить вызов из лидирующего «Краснодара» четырех игроков, — помимо Сафонова и защитника Сергея Волкова, это полузащитники Александр Черников и Никита Кривцов.

— В средней линии закономерно нахождение в списке Кривцова и Черникова — вместе с Сафоновым, Волковым и легионерами они играют значимую роль в лидерстве «Краснодара», — добавил Балахнин. — По Головину и Кузяеву тоже вопросов нет — даже независимо от того, что играют в Европе. У них класс такой, что и, играй они в РПЛ, вызов этих ребят был бы абсолютно логичен. Головин впервые попал в сборную при Слуцком, и уже тогда был абсолютно топовым игроком в РПЛ, а на чемпионате мира – 2018 при Черчесове успешно выступил, будучи игроком ЦСКА. Кузяев также долгое время был твердым игроком основы чемпионского «Зенита». И сейчас во Франции они лидеры в своих клубах.

Отметил Балахнин и отсутствие большого количества игроков «Зенита». В этот раз Карпин вызвал оттуда только полузащитника Андрея Мостового и нападающего Ивана Сергеева. При этом новички прошлых осенних сборов — защитники Юрий Горшков из самарских «Крыльев Советов» и Евгений Харин из грозненского «Ахмата» — снова в списке.

— Единственное, что удивило в составе, — это невызов защитников из «Зенита» — Данила Кругового и Вячеслава Караваева, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Ростова», экс-помощник главного тренера сборной России Сергей Балахнин. — Оба в строю, оба в последнее время играют в основном составе своего клуба. И хорошо себя проявляют. Но на их флангах Карпин предпочел других людей. Того же Волкова, который сейчас лидирует с «Краснодаром» в чемпионате. Но не ясно, чем играющие за находящуюся на втором месте команду Круговой и Караваев хуже Горшкова или Харина. Впрочем, тренерскому штабу здесь виднее. В остальном список логичный.

Примечательно, что Карпин снова вызвал своих подопечных по «Ростову». Как обычно, в сборную поедут капитан донской команды полузащитник Данил Глебов, центральный защитник Максим Осипенко и хавбек Даниил Уткин.

— В принципе трудно сейчас достоверно сказать, в каком состоянии ростовские ребята — тот же Уткин не играл в последнем матче с «Оренбургом», — продолжил Сергей Балахнин. — И Даниила я бы не назвал в данный момент ключевым игроком клуба. Глебов, Осипенко — тут всё очевидно. Интересно то, что «Ростову» будет тяжело с учетом того, что он и так из-за закрытого в городе авиасообщения вынужден на выездные матчи и обратно добираться поездом, что очень выматывает. А в паузу на сборную нет возможности отдохнуть у двух его лидеров в средней линии и центре обороны, которые вызываются на каждый сбор национальной команды. Да и у тренерского штаба условия не сахар, так как работу в «Ростове» и сборной совмещает не только Карпин, но и его ключевые помощники в лице Виталия Кафанова и Виктора Онопко. С другой стороны, если они считают, что эти три игрока достойны вызова в национальную команду, не отказываться же им от этого, ставя интересы клуба выше интересов сборной.

Самым парадоксальным решением можно назвать наличие в списке нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, в последнее время не всегда играющего за клуб. Точно так же на прошлые сборы вызывался центральный защитник красно-белых Георгий Джикия, который сейчас травмирован.

— Думаю, Карпин в них верит, — предположил Сергей Балахнин. — Они уже были у него в сборной, он знает их потенциал, поэтому хочет снова вызвать. Так бывает у любого тренера национальной команды, когда со стороны болельщикам или экспертам кажется, что игрок недостоин попадания в сборную, но оказывается в ней. Потому что тренер видит потенциал игрока, соответствие имеющейся игровой концепции или просто атмосфере внутри коллектива. Хотят тот же Карпин говорил: «Не играешь — не вызываешься в сборную». Тут есть противоречие. Но главный тренер сборной отвечает за результат — ему и принимать окончательные кадровые решения.

Помимо перечисленных игроков в список также вошли защитники Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич и Руслан Литвинов (оба «Спартак»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), полузащитники Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА) и нападающий Федор Чалов (ЦСКА).