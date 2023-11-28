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В России предложили создать велополицию для борьбы с нарушителями ПДД

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Институт исследования проблем современной политики предлагает создать в составе ГИБДД велобатальон или велополицию, которая могла бы оперативно реагировать на нарушения ПДД. Соответствующее письмо (есть в распоряжении «Известий») направлено начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Михаилу Черникову.

В обращении отмечается, что в последнее время в России участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. При этом, согласно статистике страховых компаний, велосипедисты попадают в ДТП значительно чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов.

«Обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство ДТП происходит на тротуарах, по которым велосипедистам, согласно ПДД, можно передвигаться лишь в исключительных случаях: если отсутствует велосипедная дорожка, полоса для велосипедистов, а также в случае невозможности движения по правому краю проезжей части или обочине. К сожалению, велосипедисты, а это преимущественно курьеры, занимающиеся доставкой еды, регулярно пренебрегают ПДД и создают угрозу безопасности для пешеходов. С учетом того, что популярность велодоставки у россиян пользуется всё большей популярностью, число велокурьеров, а значит, и аварийных ситуаций на тротуарах с их участием будет расти», — сказано в письме.

Помимо езды по тротуарам, россияне регулярно становятся свидетелями других нарушений: велосипедисты зачастую пересекают как наземные, так и подземные пешеходные переходы на двухколесном транспорте, что добавляет нервозности всем участникам дорожного движения, отметили в институте.

«Практика показывает, что в большинстве случаев нарушители не несут наказания, подавая негативный пример подрастающему поколению. Это происходит во многом из-за чувства безнаказанности, ведь сотрудникам ГИБДД или полиции крайне трудно поймать нарушителей из-за неравных условий, в которых они находятся», — пишут в обращении.

В институте указали, что рейды по отлову нарушителей-велосипедистов, периодически проводимые ГИБДД, играют важную роль в повышении безопасности на дорогах российских городов, но по факту являются лишь точечной или даже показательной мерой. Для решения проблемы по существу необходима системная работа.

«На наш взгляд, действенным решением могло бы стать создание в составе ГИБДД так называемого велобатальона или велополиции, которая могла бы оперативно реагировать на нарушения ПДД. Еще одной функцией велополиции могло бы стать наблюдение за порядком в парках и зонах отдыха, где нередко возникают конфликты между гражданами, особенно на фоне распития спиртных напитков. Это также позволит снизить уровень преступности. В этой связи прошу Вас оценить возможность создания в составе ГИБДД РФ подразделения велополиции для борьбы с нарушителями ПДД, а также профилактики преступности в парках и зонах отдыха по аналогии с конной полицией», — пишет директор института Антон Орлов в обращении к Черникову.

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В октябре в Опочецком районе Псковской области в результате наезда легковой иномарки погибла велосипедистка. В том же месяце под Биробиджаном (ЕАО) 52-летний велосипедист попал под колеса Toyota Vitz. Мужчина погиб.

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