Велосипедист погиб во время ДТП с иномаркой под Биробиджаном
Смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло под Биробиджаном, на дороге «Западный подъезд». 52-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
Как пишет ИА EAOMedia со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла 8 октября в 11:05. Мужчина на велосипеде STELS ехал по двухполосной трассе. У края проезжей части он резко повернул налево, оказался на встречной полосе и там столкнулся с Toyota Vitz под управлением водителя 1991 года рождения. По факту случившегося проводится проверка.
В конце сентября в Саратовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб мужчина-велосипедист, также пострадала автомобилистка. Установлено, что 20-летняя водитель Renault Logan допустила столкновение с велосипедом, которым управлял 50-летний мужчина. После столкновения машина изменила траекторию, вылетела с дороги и опрокинулась.