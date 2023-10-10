Велосипедистка погибла в результате наезда иномарки в Псковской области

В Опочецком районе Псковской области в результате наезда легковой иномарки погибла велосипедистка. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Авария произошла вечером 9 октября на 5-м км автодороги Опочка – Красногородск. По предварительной информации, 37-летний водитель легкового Citroen сбил 57-летнюю велосипедистку, двигавшуюся в попутном направлении по середине проезжей части.

В результате наезда женщина получила различные травмы, от которых скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

8 октября под Биробиджаном (ЕАО) 52-летний велосипедист попал под колеса Toyota Vitz. Мужчина погиб.