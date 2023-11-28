Эксперт описал следующий этап развития нейросетей

Следующая ступень развития искусственного интеллекта (ИИ) — индивидуальные помощники с доступом к сверхперсональным данным. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Можно сказать, что это будет идеальный друг или подруга, идеальный советчик, идеальный компаньон, который не предает и не обманывает. А если заблуждается, то искренне», — заявил он в интервью URA.RU.

По словам Косарева, обсуждение подобного концепта влечет за собой споры о сверхперсональных данных. Он уточнил, что в данном случае под ними понимается всё, что является предметом личной и интимной жизни человека с момента рождения.

Эксперт отметил, что такой помощник может благоприятно повлиять на продолжительность жизни человека, так как на него ляжет ответственность следить за состоянием здоровья своего владельца. Также нейросетевой помощник сможет подсказать отрасль, где человек будет показывать наивысшую эффективность, и посоветует, как найти идеальную пару.

«После реализации первых трех направлений человечество войдет в эпоху интеллектуального благоденствия и научных открытий, которые будут свершаться стремительно. Мы получим в виде бонусов возможность путешествовать между планетами и продлевать собственную жизнь на значительный срок», — заключил он.

Ранее, 22 ноября, в правительстве России сообщили, что в ведомстве работают над обновлением стратегии развития ИИ по поручению президента РФ Владимира Путина. В новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», уточнили в кабмине.

Тогда же помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России 16% медицинских организаций внедряют решения на базе искусственного интеллекта. Он считает, что тренд на использование технологий ИИ «будет только набирать обороты» и постепенно менять жизнь в стране.