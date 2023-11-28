Кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

Правительство России одобрило законопроект депутатов и членов Совфеда, который распространяет на добровольцев Росгвардии и членов их семей соцгарантии и трудовые льготы попавших под мобилизацию граждан и военнослужащих по контракту. Это следует из проекта отзыва кабмина (документ есть в распоряжении «Известий»).

Инициативу 27 ноября рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Источник «Известий» в аппарате кабмина подтвердил поддержку документа.

Законодательная инициатива была принята Думой в первом чтении еще в середине октября. Так, парламентарии предлагают сохранить на время контракта за добровольцами войск национальной гвардии их гражданские места работы и социально-трудовые гарантии.

Кроме того, супругам добровольцев, имеющим несовершеннолетних детей, дается преимущество остаться на работе при сокращении штата. Если супруг (или супруга) добровольца растит детей до 14 лет, то их нельзя без письменного согласия направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе ночью, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

В сентябре в Госдуму внесли целый пакет законопроектов, который предполагает появление в рядах Росгвардии добровольцев, а также распространение на них такого же объема социальных гарантий, льгот и компенсаций, как и у добровольческих формирований Минобороны России.

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Продолжаем договор: добровольцы Росгвардии сохранят места работы