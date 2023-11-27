Арбитражный суд не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи

Арбитражный суд Москвы возвратил заявление о банкротстве СПБ Биржи, сообщили «Известиям» 27 ноября в суде.

«Через канцелярию суда поступило заявление ПАО «СПБ Биржа» о признании несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено», — отмечается в сообщении.

В то же время в СПБ Бирже уточнили, что причиной отказа в регистрации заявления о банкротстве стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска. Пресс-служба торговой площадки добавила, что в ближайшее время планируется обратиться в правоохранительные органы и инициировать расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.

В Банке России рассказали «Известиям», что проанализируют произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами СПБ Биржи, с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Ранее в этот день стало известно, что в базе арбитражных дел появилась информация о зарегистрированном заявление о признании торговой площадки банкротом. Оно поступило в суд 24 ноября. В пресс-службе биржи «Известиям» заявили, что не подавали такие документы, а также уточнили, что обладают устойчивым финансовым состоянием.

При этом в Федресурсе рассказали, что в карточке лица ПАО «СПБ Биржа» не было опубликовано сообщение о намерении биржи обратиться в суд.

Руководитель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов предположил, что кто-то направил в суд такое заявление, якобы от имени СПБ Биржи, желая заработать на просадке акций. После появления информации о подаче заявления торговой площадкой цена акций резко упала, однако после опровержения вновь выросла.