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В Федресурсе заявили об отсутствии информации о подаче СПб Биржи на банкротство

Федресурс: СПб Биржа на публиковала информацию о намерении подать на банкротство
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Федресурсе в карточке лица ПАО «СПб Биржа» отсутствуют сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве. Об этом рассказал «Известиям» 27 ноября заместитель руководителя Федресурса Сергей Тилькунов.

«В случаях инициации процедуры банкротства публикация в реестре уведомления о намерении обратиться в суд с таким заявлением является обязательной как для должника, так и для кредитора. В соответствии с Законом о банкротстве, опубликовать такое сообщение необходимо не менее чем за 15 календарных дней до даты обращения в суд. По истечении 30 дней со дня опубликования указанного уведомления сведения, содержащиеся в нем, утрачивают силу», — объяснил он.

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Ранее в этот день сообщалось, что в базе арбитражных дел появилась информация о том, что зарегистрировано заявление о признании ПАО «СПб Биржа» банкротом. Оно поступило в суд 24 ноября. В пресс-службе торговой площадки «Известиям» заявили, что не подавали такие документы, а также подчеркнули, что биржа обладает устойчивым финансовым состоянием.

При этом руководитель проектов адвокатского бюро S&K Вертикаль Борис Романов не исключил, что кто-то направил в суд заявление о банкротстве, якобы от имени СПБ Биржи, желая заработать на просадке акций. После появления сообщений о подаче заявления торговой площадкой цена акций резко упала, однако после опровержения вновь выросла.

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