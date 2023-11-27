Юрист объяснил последствия появившегося заявления о банкротстве СПБ Биржи

Не исключено, что кто-то направил в суд заявление о банкротстве, якобы от имени СПБ Биржи, имея намерение «заработать» на просадке акций, считает руководитель проектов адвокатского бюро S&K Вертикаль Борис Романов. Об этом он рассказал «Известиям» 27 ноября.

Эксперт уточнил, что из карточки дела следует, что ПАО «СПБ Биржа» подала заявление о собственном банкротстве. Как он объяснил, в силу закона о банкротстве она обязана это сделать, если обладает признаками неплатежеспособности, то есть ее активов недостаточно для расчетов с кредиторами. Но сама биржа такую информацию опровергла.

«Вероятно, действительно, СПБ Биржа заявления о собственном банкротстве не подавала. Косвенно это подтверждается и тем, что СПБ Биржа не опубликовала обязательного в такой ситуации уведомления о намерении заявить о собственном банкротстве в ЕФРСБ (едином федеральном реестре сведений о банкротстве. — Ред.) Возможно, кто-то направил в суд в заявление, якобы от имени СПБ Биржи, имея намерение заработать на просадке акций», — сказал юрист.

Романов обратил внимание, что после появления сообщений о подаче заявления торговой площадкой цена акций резко упала, однако после опровержения вновь выросла.

По его словам, ясность в ситуации возникнет, когда суд рассмотрит вопрос о принятии заявления к производству. Если заявление на самом деле подано не СПБ Биржей, то оно, скорее всего, будет возвращено заявителю, поскольку подано неуполномоченным лицом, добавил он.

«В любом случае сейчас заявление не может быть принято к производству, поскольку отсутствует обязательная публикация в ЕФРСБ о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Даже если с заявлением действительно обратилась сама биржа, оно будет оставлено без движения до размещения в ЕФРСБ соответствующей публикации», — заключил Романов.

Ранее в этот день сообщалось, что в базе арбитражных дел появилась информация о том, что зарегистрировано заявление о признании ПАО «СПб Биржа» банкротом. Оно поступило в суд 24 ноября. Подробностей в карточке не приводится. В пресс-службе торговой площадки «Известиям» заявили, что не подавали такие документы, а также подчеркнули, что биржа обладает устойчивым финансовым состоянием.