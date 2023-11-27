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Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину за взятку
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Суд приговорил к 8 годам колонии бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетину за взятку

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Хамовнический районный суд Москвы приговорил экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину к 8 годам колонии по делу о взятке в размере 66,8 млн рублей. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Признать Лалетину виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Зачесть срок содержания под стражей Лалетиной с 25 мая 2021 года», — огласила приговор судья Диана Мищенко.

В качестве дополнительного наказания суд назначил Лалетиной штраф в размере 133 млн рублей — двукратный размер полученной взятки.

Суд установил, что в период с февраля 2018 по апрель 2019 года Лалетина получила взятку на общую сумму 66,830 млн рублей от бывшего генерального директора Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустама Измайлова.

Согласно материалам дела, Измайлов не только передал чиновнице деньги, но также возместил расходы на отдых в Турции в размере 3,1 млн рублей, оплатил покупку персидского ковра за 3 млн рублей, подарил чемодан Louis Vuitton и соковыжималку для матери Лалетиной. По версии обвинения, Измайлов ежемесячно переводил Лалетиной денежные средства и оказывал материальные услуги за общее покровительство. Помимо этого, Лалетина обещала обеспечить финансирование программы модернизации НЗИВ.

Измайлов, в свою очередь, был освобожден от уголовной ответственности по статье о даче взятки. Бывший руководитель предприятия дал на Лалетину изобличающие показания и ему оформили явку с повинной.

Вместе с тем Лалетина вину не признала, а ее адвокаты ранее называли само дело абсурдом и заявили о том, что факт передачи денежных средств никак не зафиксирован.

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Помимо получения взятки в 2020 году ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, она вместе с сообщниками незаконно трудоустраивала людей в московский офис НЗИВ, а полученной зарплатой распоряжалась сама.

Лалетина исполняла обязанности топ-менеджера «Ростеха» до лета 2019 года. Ранее она была председателем третейского суда при госкорпорации.

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