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Экономика
«Яндекс Такси» уличили в доминирующем положении в России

«Яндекс Такси» уличили в доминирующем положении в России

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по результатам проведенного анализа рынка установила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны, сообщили «Известиям» в пресс-службе.

«Случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в настоящее время возможные меры реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства РФ от 24 марта 2022 года № 448», — отметили в службе.

Если не брать во внимание действующий в настоящее время мораторий на проверки IT-компаний, то такая ситуация попала бы под пристальное внимание антимонопольной службы, рассказала «Известиям» председатель генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова.

«Возможно, это могло бы привести к проверкам и в результате выявленным нарушениям — мы видим очень резкий рост цен на такси за день», — добавила она.

Акимова предположил, что вопрос о снятии моратория на антимонопольные проверки может быть рассмотрен дополнительно. По ее словам, это позволит также защитить и права участников рынка.

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Она позволяет передавать заказы водителям, которые не оформили разрешение на перевозку пассажиров

Ранее, 17 октября, сообщалось, что в ФАС поступили жалобы от россиян из-за блокировки водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс Такси» за нарушение ими условий оферты. Экспертный совет при ФАС обсудил на заседании такую блокировку, а также оценил соответствие применяемых компанией практик принципам взаимодействия участников цифровых рынков.

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