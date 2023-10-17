В ФАС обсудили блокировку водителей и пассажиров «Яндекс.Такси»

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обсудил на заседании 16 октября блокировку водителей и пассажиров сервиса «Яндекс.Такси». Об этом сообщает пресс-служба ведомства 17 октября «Известиям».

«В связи с поступлением в службу жалоб от граждан соразмерность практики ООО «Яндекс.Такси» по блокировке водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси» за нарушение ими условий оферты обсуждалась на заседании Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий», — сказано в сообщении ведомства.

Также на заседании была дана оценка соответствия применяемых компанией практик принципам взаимодействия участников цифровых рынков.

В ФАС отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения тарифов и принятия мер антимонопольного реагирования. Уточняется, что экспертный совет не принимает решений о нарушениях антимонопольного законодательства.

Ранее в «Яндекс Такси» сообщили о повышении тарифа на поездки в такси в Москве с 15 октября. Отмечалось, что средний чек на поездки вырастет на 2–3%.

1 сентября в России вступил в силу закон, который требует, чтобы у всех водителей были разрешения на работу в такси. Однако обзавестись такими документами успели далеко не все, что привело к сокращению числа водителей на линиях и росту цен на перевозки, рассказали эксперты «Известиям» 5 октября.