Реклама
Прямой эфир
Экономика
Правительство утвердило список стран для доступа иностранцев к финрынку РФ
Мир
Армения предложила Азербайджану обменять пленных по принципу «всех на всех»
Мир
Путин встретился с Си Цзиньпином перед форумом «Один пояс — один путь»
Общество
ФСБ задержала совершившего несколько диверсий по заданию СБУ жителя Орла
Мир
Турция ведет переговоры с ХАМАС об освобождении заложников
Мир
Пашинян заявил о намерении Армении углублять сотрудничество с ЕС
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Мир
Путин на встрече с Орбаном указал на развитие отношений РФ и Венгрии
Мир
Король Иордании заявил о риске расширения палестино-израильского конфликта
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем
Мир
Путин встретится в Китае с премьер-министром Пакистана
Мир
Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа
Мир
Путин заявил о развитии отношений РФ и Вьетнама в положительном ключе
Экономика
Курс доллара на открытии торгов снизился до 97,2 рубля

В ФАС обсудили блокировку водителей и пассажиров «Яндекс.Такси»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обсудил на заседании 16 октября блокировку водителей и пассажиров сервиса «Яндекс.Такси». Об этом сообщает пресс-служба ведомства 17 октября «Известиям».

«В связи с поступлением в службу жалоб от граждан соразмерность практики ООО «Яндекс.Такси» по блокировке водителей и пассажиров в сервисе «Яндекс.Такси» за нарушение ими условий оферты обсуждалась на заседании Экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в области информационных технологий», — сказано в сообщении ведомства.

Также на заседании была дана оценка соответствия применяемых компанией практик принципам взаимодействия участников цифровых рынков.

В ФАС отметили, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения тарифов и принятия мер антимонопольного реагирования. Уточняется, что экспертный совет не принимает решений о нарушениях антимонопольного законодательства.

Без шашечек, но ехать: агрегаторы такси нашли лазейку в новом законе
Она позволяет передавать заказы водителям, которые не оформили разрешение на перевозку пассажиров

Ранее в «Яндекс Такси» сообщили о повышении тарифа на поездки в такси в Москве с 15 октября. Отмечалось, что средний чек на поездки вырастет на 2–3%.

1 сентября в России вступил в силу закон, который требует, чтобы у всех водителей были разрешения на работу в такси. Однако обзавестись такими документами успели далеко не все, что привело к сокращению числа водителей на линиях и росту цен на перевозки, рассказали эксперты «Известиям» 5 октября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023