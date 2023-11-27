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Пресс-секретарь Meta заочно арестован в России за экстремизм

В России суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна за терроризм
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Фото: соцсети
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Пресс-секретарь американской компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена на территории страны) Энди Стоун заочно арестован российским судом по обвинению в экстремизме. Его арест 27 ноября санкционировал Басманный суд Москвы, свидетельствуют данные суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Энди Марка Стоуна меру пресечения в виде заключения под стражу.

В картотеке суда указано, что речь идет об уголовном деле по ст. 205.1, ч.2 («Содействие террористической деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

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Ранее, 26 ноября, МВД России объявило Стоуна в розыск. В ведомстве пояснили, что Энди Стоун ранее сообщил о временном снятии компанией на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. По мнению СК, действия Стоуна содержали признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»).

В марте 2022 года Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в связи с призывами к убийствам и насилию со стороны сотрудников корпорации Meta в отношении граждан России.

В ноябре того же года Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций. В перечень компания внесена по решению Тверского районного суда Москвы от 21 марта и апелляционному определению судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 июня.

Корпорация Meta владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp. Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России.

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