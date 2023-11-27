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Юным футболистам из ЛНР устроили экскурсию в музей ЦСКА в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве в Музее спортивной славы ЦСКА 27 ноября состоялась экскурсия для молодых футболистов из Луганской Народной Республики (ЛНР).

В ходе экскурсии юным спортсменам рассказали историю армейского спортивного клуба ЦСКА, которому в этом году исполнилось 100 лет.

«Первый, кто стал мастером спорта в ЦСКА, — это Демин Александр Александрович. Вот его личный приз, вот его секундомер», — рассказала детям экскурсовод, указав на экспонаты.

Кроме того, молодым футболистам продемонстрировали зал, где представлены достижения советских футболистов.

Музей был открыт в преддверии московской Олимпиады 18 июля 1980 года. В этом году ему исполнилось 47 лет.

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Накануне, 26 ноября, Минобороны России организовало экскурсию для 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области.

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