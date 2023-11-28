Не для жиру: молочную продукцию разложат по цветам

Роспотребнадзор предлагает скорректировать правила выкладки молочной продукции. В частности, добавить цветовую дифференциацию для таких товаров на полках магазинов. Например, выделять на ценнике зеленым цветом продуты без заменителей молочного жира. А товары, где его заменили, продавать с оранжевыми ценниками. Об этом сказано в документах Роспотребнадзора. Общественники поддержали намерение службы: людям будет легче отделить одни товары от других. Хотя в Союзе потребителей допустили, что молочку, в которой жиры заменили, будут покупать реже.

До и после

Роспотребнадзор считает, что в РФ следует изменить выкладку молочной продукции без заменителей молочного жира и с его аналогами — растительными жирами (например, пальмовым маслом). Такие товары следует дополнительно разделять визуально, уверен регулятор, это можно делать несколькими путями. Основная идея — не смешивать разные товары между собой на одной полке. Роспотребнадзор подготовил изменения в документ службы, которым она руководствуется при проверках торговли. «Известия» ознакомились с ним.

В частности, служба уверена, что торговцам следует использовать цветовую дифференциацию при оформлении ценников. В качестве примера Роспотребнадзор предлагает для молочки без заменителей жиров использовать зеленый цвет. Если же в продукции есть растительные элементы, то ценник следует сделать оранжевым . Более того, Роспотребнадзор предлагает использовать крупные полочные разделители, на которых будет написано, какая конкретно продукция находится на полках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Есть также вариант с новой выкладкой продуктов: верхние и средние полки могут быть с молочными товарами, а на нижнем отделении — те, в которых заменили жиры. Максимальное разделение может быть, если один вид молочки поставить в закрывающийся холодильник, а другой оставить на открытой витрине. Такой способ также есть в списке Роспотребнадзора.

В службе «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев. В Минпромторге сказали, что не получали проект на согласование. Пока Роспотребнадзор направил документ на согласование в Аналитический центр при правительстве. Там отметили, что инициатива уже поступила на рассмотрение в рабочую группу по регуляторной гильотине «Торговля и защита прав потребителей» . Экспертное сообщество может оценить документ уже на этой неделе, выяснили «Известия».

Чтобы не ошибиться

Сейчас действует общая норма выкладки молочной продукции, ее зафиксировали в «Правилах продажи товаров по договору розничной купли-продажи», сказал «Известиям» источник в отрасли. В документе сказано, что продукты с заменителем молочного жира и без него следует визуально отделять, а чистую молочку нужно сопровождать надписью: «Продукты без заменителя молочного жира». Но в документах пока нет более четкого указания на то, как именно это стоит делать, какие способы допустимы, уточнил собеседник издания.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что уже существуют требования, которые позволяют отделить на полке продукцию с заменителями молочного жира, проинформировать потребителя визуально, с помощью надписи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Практика показывает, что действующие инструменты достаточны, а информация понятна для потребителя , — отметил эксперт.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отрицательно оценил предложения Роспотребнадзора: в случае необходимости выделение продукции цветом могут делать сами производители. Эксперт счел, что регулятору не стоит ограничивать торговлю подобными правилами. У розничных сетей есть разные виды ценников, включая электронные, которые регулирование позволяет использовать. Тогда как предложения службы только ограничат розницу . Тем более что в первую очередь потребители ориентируются на цену продукции, подчеркнул Андрей Карпов.

Впрочем, сами производители одобряют предложение властей. Союзмолоко в целом поддерживает проект изменений Роспотребнадзора, отметили в организации. Там пояснили, что сейчас розничная торговля существует в правовом вакууме: детально неясно, как именно следует размещать на полке молоко и молочные продукты. Более того, в организации уверены, что в проекте надо уточнить: нельзя размещать на одной полке с молочкой продукты, которые к ней не относятся . В противном случае некоторые товары будут мимикрировать под молочные и вводить потребителя в заблуждение. Например, это могут быть веганские сыры или растительные напитки без животных ингредиентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Маркетинговые уловки производителей и не всегда корректная выкладка товаров в магазинах способны ввести покупателей в заблуждение, спровоцировать их приобрести продукты с заменителями молочного жира , сказал «Известиям» глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. Поэтому дополнительные визуальные ориентиры по выбору качественной и натуральной молочной продукции будут, безусловно, полезными для людей, уверен он.

Каких-либо дополнительных затрат для бизнеса вряд ли можно ожидать, поскольку большинство сетевых магазинов имеет достаточное количество пространства на полках и уже широко использует для ценников различную цветовую палитру, добавил эксперт.

Намерение Роспотребнадзора также поддержали в Союзе потребителей РФ. Это позволит людям реже покупать продукты с содержанием растительных масел, путая их с молочными и отдавая за них соответствующие деньги, сказал «Известиям» председатель организации Петр Шелищ. Хотя эти масла во много раз дешевле молочного жира, добавил он.